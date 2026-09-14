L’oroscopo di lunedì 14 settembre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Sollecita chiarimenti e proposte d’amore, soprattutto in questi giorni molto particolari, oggi la forza non manca e la passione pure. E’ probabile che tutti debbano occuparsi un po’ più della casa, spese per la manutenzione.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Più stabile la situazione degli affetti familiari. Rinnovamento nel lavoro, anche se hai dovuto pagare una piccola multa o è stato necessario non rinnovare un accordo.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Progetti di convivenza, cambiamenti possibili; l’attenzione è rivolta alle spese per una ristrutturazione, per una carta o anche per un viaggio. Potresti essere arrabbiato con chi ritarda sempre un progetto.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Sei pronto a dare una svolta importante alla tua vita professionale. Se ci sono state difficoltà nel passato, ora sarà possibile vivere qualcosa di nuovo e gettare nel cestino i ricordi spiacevoli.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Questa giornata parte bene e non è escluso che ci sia anche un buon riscontro con l’ambiente. Le coppie che sono ancora in piedi, dopo le “tempeste” sono quasi fuori dal tunnel!
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Questa giornata ha una buona carica: se devi fare o organizzare un incontro sarebbe il caso di stringere i tempi. Successo personale. Se ci sono state nel passato delle tensioni, delle inimicizie, adesso è possibile fare pace.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
La giornata di oggi è favorevole, possibile concludere un buon accordo, ma il consiglio è quello di non rimandare nulla a domani. In amore ritroverai dolcezza. Incontri speciali, non chiuderti in casa, riconferme in arrivo.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Se c’è qualcosa che t’interessa è possibile fare delle richieste, ritorni di fiamma. Sarà proprio grazie ad un contratto importante che riuscirai ad ottenere gratifiche. Si risolvono questioni legali.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Rimanda ogni situazione che possa comportare stress. Cerca di evitare tensioni, sei meno chiuso in te stesso e questo aiuta se intendi recuperare un amore.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Per il lavoro stai pagando le spese degli ultimi mesi che è stato pesante, buoni i progetti, ma se devi investire o acquistare, non prendere impegni troppo onerosi.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Eccoti finalmente nel pieno delle tue capacità! Rispetto a qualche tempo fa di strada ne hai fatta tanta. In amore stai più vicino alla persona che ami. La tua vittoria sul lavoro arriverà molto presto o comunque ci sarà un recupero.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Giornata dalla tua parte; hai tanta energia e tante buone idee. Una promessa? Situazione conciliante per l’amore, e alcuni si sentono più disponibili.