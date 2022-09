L’ex bar del clan Moccia a Tor Bella Monaca diventerà spazio sociale per le associazioni

Roma – L’ormai ex bar Moccia, appartenente all’omonimo clan camorristico a Tor Bella Monaca e di cui l’Ater Roma è tornato in possesso circa un anno fa, “riaprirà” e diventerà “un luogo gestito dai comitati di quartiere e dalle associazioni di Tor Bella Monaca”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al termine di un sopralluogo alla torre di via Santa Rita da Cascia 50, la

prima (delle 4 di proprietà dell’Ater a Tor Bella Monaca) a essere ultimata dopo i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico.

L’ANNUNCIO

“I lavori sono terminati- ha spiegato Zingaretti- Raddoppieranno gli spazi, perché abbiamo aggiunto il locale affianco (una ex bisca, ndr) e sarà un luogo della socialità gestito dai comitati di quartiere e dalle associazioni di Tor Bella Monaca, perché bisogna dare un segnale: un locale che era in mano alla criminalità, liberato e ristrutturato, verrà dato ai cittadini come spazio sociale, luogo ricreativo, di crescita

culturale e di servizi. Tra qualche settimana, dopo le elezioni per evitare strumentalizzazioni, lo apriremo a tutti”.

