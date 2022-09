Landini cita il Papa: “Ricchi, non fraintendete: il paradiso non è quello fiscale”

BOLOGNA – All’assemblea nazionale dei delegati della Cgil che si è svolta questa mattina Bologna, il segretario generale, Maurizio Landini, ha più volte citato Papa Francesco. A fine mattina, parlando margine con i giornalisti della tassazione degli extra-profitti, il leader sindacale si è concesso anche una battuta. “Mi pare che anche il Papa abbia detto agli imprenditori che non è impossibile, ma è difficile che i ricchi vadano in paradiso se non si comportano bene. Non vorrei che loro avessero pensato di risolvere il problema con i paradisi fiscali“, punge Landini.

“Non vorrei che avessero capito male la metafora del Papa. Oggi è il momento che chi ha, paghi. Punto”, taglia corto il segretario della Cgil.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it