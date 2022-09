Lezioni di rispetto a scuola fin dalla materna: la risposta di Bologna alla violenza sulle donne

BOLOGNA – Contro la violenza alle donne, Bologna pensa all’introduzione di una materia specifica a scuola, a partire già dalla scuola materna. Il sindaco Matteo Lepore ne ha parlato sabato sera alla Festa dell’Unità sul finire della intervista in pubblico coi responsabili delle testate locali. Ma l’idea è nata in seguito ai recenti fatti di violenza contro le donne che si sono verificati sotto le Due Torri, culminati con l’uccisione di Alessandra Matteuzzi.

UNA MATERIA DA INSEGNARE GIA’ A TRE ANNI

Come Comune di Bologna “vorrei introdurre nelle nostre scuole una materia vera e propria, l’educazione alle pari opportunità e al rispetto delle persone. A partire dall’infanzia”, ha detto Lepore.

“Già i nostri pedagogisti e i nostri educatori fanno tantissimo su questo- ha precisato nell’occasione il primo cittadino- ma mi piacerebbe che Bologna istituisse una vera e propria materia, su cui approfondire e fare ricerca. Dobbiamo iniziare a trasmettere ai nostri figli sin da quando hanno tre anni che tra uomini e donne ci deve essere rispetto reciproco e non sudditanza, non di dominio di un genere sull’altro”.

IL SINDACO: DOBBIAMO METTERE UN ARGINE

Lepore assicura che questo “non è retorica” e riferisce la propria esperienza personale: “I miei bambini dai loro compagni di classe imparano tantissime cose, non sempre belle”, che a loro volta “le hanno imparate dai loro genitori. La violenza è soprattutto in famiglia. Noi dobbiamo mettere un argine culturale a questo fenomeno”.

