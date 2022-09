Armando Cesaro aderisce al Terzo Polo, con lui altri tre parlamentari ex Forza Italia

NAPOLI – “L’unico voto utile e possibile, in questa fase politica, è quello per il Terzo Polo”. Quattro ex esponenti di peso di Forza Italia in Campania annunciano così la scelta di sostenere l’area politica di Carlo Calenda e Matteo Renzi.

Si tratta di Armando Cesaro, ex consigliere regionale in Campania e figlio del senatore ed ex presidente della provincia di Napoli Luigi Cesaro, e dei parlamentari uscenti Domenico De Siano, Carlo Sarro e Antonio Pentangelo.

“INEVITABILE ESODO DI MINISTRI, PARLAMENTARI E AMMINISTRATORI”

“Abbiamo provato a resistere fino alla fine in un partito che, ormai, dello spirito originario del ’94 conserva solo il nome del suo fondatore nel simbolo elettorale. Da ciò – osservano – il massiccio ed inevitabile esodo di ministri, parlamentari, consiglieri regionali, amministratori locali e soprattutto militanti registratosi negli ultimi mesi”.

“L’incalzante crisi economica e sociale che investe l’Italia, aggravata dall’attuale congiuntura internazionale, richiede un rinnovato impegno nell’azione politica – sostengono i quattro ex FI – coerente con la nostra visione moderata e liberale del Paese, unica veramente in grado di scongiurare scelte economiche irresponsabili o, peggio ancora, soluzioni politiche avventurose che condannerebbero l’Italia all’isolamento e ad ulteriore declino“.

“È L’UNICO VOTO UTILE E POSSIBILE”

Cesaro, De Siano, Sarro e Pentangelo annunciano di aver “avviato un’attenta riflessione e un serio confronto con quanti (amministratori locali, militanti e simpatizzanti) in queste settimane hanno seguito la nostra scelta di lasciare Forza Italia: insieme abbiamo convenuto che l’unico voto utile e possibile, in questa fase politica, è quello per il Terzo Polo“.

“Nei prossimi decisivi giorni di campagna elettorale – aggiungono – lavoreremo per rafforzare il risultato di questa area politica, e nel nome dei valori autenticamente liberali e garantisti che abbiamo sempre convintamente sostenuto, chiederemo ai tanti che proprio tali valori condividono, di unirsi a noi in questa battaglia democratica per l’Italia”.

ROSATO: “GRAZIE A CHI HA DECISO DI ADERIRE AL PROGETTO”

“Aderire al terzo polo significa assumersi l’impegno di costruire uno spazio politico che sia punto di riferimento per chi non si riconosce nello scontro ideologico, spesso strumentale, tra destra e sinistra, che oggi dimostrano di non avere contenuti e soprattutto di non saper dare risposte alle preoccupazioni e ai problemi degli italiani”. Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato commenta in una nota l’adesione al terzo polo dei parlamentari ex forzisti Domenica De Siano, i deputati Carlo Sarro e Antonio Pietrangelo, oltre che dell’ex consigliere regionale campano Armando Cesaro. “A loro il mio ringraziamento, sicuro che insieme sapremo lavorare bene per costruire la nostra Italia sul serio“.

