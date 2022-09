Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 14 settembre 2022

PNRR, ALTRI 310 MILIONI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA

Sette nuovi Avvisi, per un valore totale di 310 milioni di euro, pubblicati dal dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Le risorse sono concentrate su quattro strumenti fondamentali: l’identità digitale SPID/CIE, il sistema di pagamenti pagoPA, il punto unico di accesso per i servizi pubblici app IO e la nuova Piattaforma Notifiche Digitali, che ha l’obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale verso cittadini e imprese, con un risparmio di tempo e costi. “Da aprile ad oggi sono quasi 2 miliardi di euro le risorse totali messe a disposizione delle amministrazioni locali per realizzare la trasformazione digitale di cui beneficeranno per primi i cittadini- spiega Stefano Parisse, Coordinatore del Transformation Office del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri- la piattaforma ‘PA digitale 2026’ si è dimostrato uno strumento unico per semplificare e stimolare l’adozione agli avvisi. Il livello di partecipazione oltre le aspettative dimostra che il cambiamento non è solo possibile, è anche voluto”.

SPAZIO, ATTRIBUTI OLTRE 80% FONDI PNRR ASSEGNATI AD ASI

A meno di tre mesi dall’assegnazione dei fondi da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, per un importo complessivo di 880 milioni di euro, l’Agenzia Spaziale Italiana sta procedendo in tempi record all’assegnazione dei contratti all’industria italiana. A oggi più dell’80% delle risorse del PNRR assegnate all’Agenzia sono già in fase avanzata di attribuzione contrattuale. I fondi andranno per le attività spaziali che hanno l’obiettivo di potenziare i servizi di Osservazione della Terra, strumenti per il monitoraggio del territorio e dello spazio extra-atmosferico, infrastrutture di produzione avanzate e altre iniziative per rafforzare le competenze nazionali nella Space Economy. Il restante 20% dei fondi PNRR verrà assegnato nei prossimi mesi per completare le attribuzioni dei contratti per tutte le attività entro dicembre 2022, mantenendo un margine di tre mesi pieni rispetto agli impegni presi con l’Unione Europea. L’obiettivo dell’Agenzia è di completare le assegnazioni dei contratti per tutte le attività entro la fine dell’anno.

ITALGAS APRE ‘INNOVATION ANTENNA’ IN SILICON VALLEY

Italgas apre una ‘Innovation Antenna’ nella Silicon Valley, nell’ambito del ‘Mind the Bridge Innovation Center’ di San Francisco. L’iniziativa rientra nel programma ‘Ideas 4 Italgas’ lanciato dalla Società nel 2020 e si rivolge alle migliori startup americane con il proposito di potenziare l’attività di ricerca e rafforzare il contributo dell’innovazione al miglioramento continuo delle performance del Gruppo. La collaborazione con Mind the Bridge, società internazionale che fornisce consulenza e supporto per l’innovazione ad aziende e organizzazioni governative, mira a creare per Italgas le condizioni ideali per entrare in contatto con le più interessanti startup degli Stati Uniti, intercettare i trend tecnologici emergenti in specifici ambiti d’interesse e rafforzare ulteriormente il posizionamento e la capacità di scouting sia in Silicon Valley sia a livello internazionale.

GIN ENGINE LANCIA SITO CON GAS STATION VIRTUALE

Gin Engine lancia il primo website con una ‘gas station virtuale’ in stile Anni 80, arricchita da sezioni interattive. Il claim è ‘Fuel the dream’, intorno al quale ruota tutto il progetto Engine e che ha portato alla scelta di ambienti virtuali in stile rétro dreamy rielaborati con elementi futuristici e colori irrealistici. Nella stazione di servizio si potrà fare rifornimento del gin artigianale 100% biologico e 100% italiano, nato nelle Langhe. Tutta da scoprire anche la collezione ready-to-wear con t-shirt, felpe, shorts e altri accessori. Sempre all’interno della Engine Station ci si potrà dissetare alla Vending-Machine con 8 dei signature cocktail, dal Nitroni all’Ultimate Martini. Nella sezione The Fridge!, il frigorifero, viene invece svelato l’identikit dei botanicals e degli altri ingredienti che hanno fatto di Engine il gin italiano più venduto in Italia.

