ROMA – Il fuoristrada sbanda sul fango, galleggia e alla fine ce la fa raggiungendo l’altra sponda del fiume. Merito del villaggio, che al tiro alla fune partecipa tutto insieme. Immagini video che raccontano il Sudan, dove finiscono in difficoltà anche gli operatori umanitari che provano a raggiungere le comunità colpite.

Il filmato è stato diffuso in settimana sui social network dal Norwegian Refugee Council (Nrc), un’organizzazione non governativa con base a Oslo e progetti di valore sociale in diversi Paesi dell’Africa.

#ItTakesAVillage, literally, to reach people affected by the floods.



In West #Darfur, #Sudan, our team made it to Foro Baranga to support 3000 people who saw their homes washed away.



Thanks to @eu_echo and @ECHO_CESAfrica and grateful 🙏 for the community helping us. pic.twitter.com/TRPyPvGHZC