Croatti (M5s): Usare fondi Pnrr per valorizzare l’anfiteatro romano di Rimini e farne un luogo per eventi

RIMINI- Tra i monumenti romani, a Rimini, c’è l’anfiteatro, che nell’antichità poteva ospitare 10-12.000 persone ed è ancora interrato. Quel bene “andrebbe valorizzato” e “potrebbe diventare in futuro un contesto unico e straordinario per organizzare eventi culturali“. Il senatore e candidato al Senato per il M5S, Marco Croatti, propone dunque di usare i fondi del Pnrr per dissotterrare e restaurare “il terzo grande monumento romano riminese, che ha le caratteristiche storiche per catturare l’interesse di turisti da tutto il mondo e arricchire un’offerta culturale straordinaria e unica”. Questo, ribadisce Croatti, “è un obiettivo che come M5s abbiamo intenzione di raggiungere e su cui confido si possano impegnare insieme i futuri parlamentari del territorio, superando le inaccettabili resistenze poste dalle amministrazioni riminesi e dal Pd negli ultimi decenni”. Per il pentastellato, infatti, “non è comprensibile che si possa continuare a trascurare un monumento romano tanto importante, a maggior ragione ora, con risorse potenzialmente disponibili e dopo gli investimenti fatti a Rimini negli ultimi lustri per rilanciare la nostra offerta turistica anche in chiave culturale al fine di attrarre turisti internazionali”. I competitor turistici, conclude, “darebbero qualunque cosa per avere sul loro territorio un anfiteatro come quello riminese. L’occasione per intercettare risorse del Pnrr nei prossimi mesi è unica, non possiamo perderla”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it