A Londra in fila col braccialetto per la camera ardente di Elisabetta II

ROMA – Non meno di 400mila persone renderanno omaggio alle spoglie della regina Elisabetta, stando a quanto calcola l’emittente Bbc oggi, il “D-Day 6“, giorno in cui si apre la camera ardente a Londra. Giunto ieri dalla Scozia, il feretro della sovrana è arrivato a Buckingham Palace per essere poi trasferito a Westminster Hall dove sarà esposto a partire dalle 17 (le 16 in Italia). I sudditi di Sua maestà potranno dare l’estremo saluto fino alle 6.30 del mattino di lunedì 19, giorno in cui si terranno i funerali di Stato.

Migliaia di persone già a partire dalla giornata di ieri hanno atteso il passaggio del carro funebre: in mano fiori e smartphone, i britannici hanno accolto con applausi l’ingresso delle spoglie di Elisabetta II a Buckingham Palace, avvenuto alle 20 in punto.

La Bbc fornisce anche informazioni utili a coloro che vorranno visitare la camera ardente: l’ingresso è naturalmente gratuito ma “bisogna mettersi in fila, e dura molto, molto tempo, quindi preparatevi a una lunga attesa”. Le autorità hanno scelto come punto di partenza della coda Albert Embankment, alle spalle del London Eye. La fila si dipanerà lungo il fiume per oltre un chilometro. “Alle persone verranno consegnati dei braccialetti”, aggiunge la Bbc, chiarendo che lungo il percorso ci saranno bagni chimici mentre alcuni edifici pubblici adiacenti posticiperanno l’orario di chiusura per mettere a disposizione le loro strutture.

La direzione aeroportuale di Heathrow ha fatto sapere che tra le 13.50 e 15.40, ossia nel lasso di tempo in cui la lunga fila di persone inizierà a muoversi, sospenderà tutti i voli su Londra per garantire un “rispettoso” silenzio.

