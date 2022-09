GENOVA – Prima campanella dell’anno, stamattina, per oltre 166.000 studenti liguri. Per loro, ieri sera, un’inaspettata sorpresa: un messaggio di auguri sui social da parte di Blanco, uno dei cantanti più amati dai giovani e impegnato ieri e oggi a Genova, in una doppia data della sua tournée. “Ciao a tutti i ragazzi della Liguria, un bacione. Buona scuola, impegnatevi e fate i bravi“, dice nel video raccolto dall’assessore regionale all’Istruzione Ilaria Cavo e rilanciato anche sui profili social del governatore Giovanni Toti.

“Oggi rivediamo il sorriso di oltre 166.000 studenti liguri, che finalmente tornano in classe senza mascherine e di nuovo con un compagno di banco, dopo due anni di distanze e restrizioni- aggiunge Toti sul suo profilo Facebook- vedere bambini e ragazzi iniziare l’anno scolastico così è la conquista più bella”. Il presidente auspica che “sia per tutti loro l’anno del pieno ritorno alla normalità, delle lezioni in classe con gli insegnanti, che ringrazio per l’impegno e i sacrifici, della ricreazione e delle gite con i compagni, dei sogni da realizzare lasciandoci alle spalle la pandemia e tornando a costruire insieme il futuro. Soprattutto il vostro. Buon primo giorno di scuola”.

GLI AUGURI DEL SINDACO BUCCI: “PREPARATEVI AL FUTURO”

Sempre via social, anche gli auguri del sindaco di Genova, Marco Bucci. “Oggi anche a Genova inizia il nuovo anno scolastico– scrive il primo cittadino- agli insegnanti auguro i migliori successi e chiedo il massimo sforzo per formare una nuova generazione di cittadini pronti e responsabili”.

Un messaggio anche per chi sta dall’altra parte dell’aula: “A scolari e alunni va il mio in bocca al lupo perché possa essere una stagione di crescita grazie ai nuovi insegnamenti, alle amicizie consolidate e nuove, allo sport che praticherete, ai momenti di condivisione, tensione, divertimento che passerete tra lezioni, ricreazioni, gite scolastiche, ritorni a casa…tutto questo è scuola, preparatevi al futuro“.

