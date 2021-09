Tg Lazio, edizione del 14 settembre 2021

VACCINO, D’AMATO: DA PROSSIMA SETTIMANA TERZA DOSE A TRAPIANTATI

Nel Lazio la terza dose di vaccino sta per diventare realtà. L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ha spiegato che “stiamo già reclutando i trapiantati di organo solido, che nella nostra regione sono circa 5mila”. Proprio in queste ore la Regione sta contattando le persone coinvolte per fissare gli appuntamenti per la prossima settimana. “Siamo in attesa della circolare ministeriale in cui verranno individuati gli altri soggetti prioritari- ha aggiunto D’Amato- Sicuramente ci saranno gli immunodepressi e la parte oncoematologica. Intanto stiamo chiamando i trapiantati perché potenzialmente potrebbero avere un minor tasso di livelli anticorpali”.

COVID, AL VIA MONITORAGGIO SCUOLE LAZIO CON TAMPONI SALIVARI

Tamponi salivari periodici per testare gli alunni di 50 scuole sentinella individuate nella Regione Lazio. All’istituto comprensivo ‘Bachelet’, nel quartiere Torrino di Roma, ha preso il via la nuova operazione di monitoraggio dei contagi fra gli alunni più giovani. “Interesserà circa 30mila alunni e verrà effettuato ogni due settimane- ha spiegato l’assessore alla sanità, Alessio D’Amato- Si tratta di prelievi salivari di natura molecolare che vengono processati in laboratorio, il risultato si ha in 24 ore. Qualora ci fosse un caso positivo, verrebbe immediatamente isolato insieme ai suoi contatti più stretti. Questa attività- ha aggiunto D’Amato- serve per intervenire in maniera puntuale e preventiva ed evitare che si vada incontro a chiusure di interi plessi scolastici”.

ROMA, ESPLODE APPARTAMENTO A TOR BELLA MONACA: 3 FERITI

Una fuga di gas è stata la probabile causa dell’esplosione questa mattina di un appartamento posto all’ultimo piano di una palazzina in via Atteone, tra i quartieri di Torre Angela e Tor Bella Monaca. Tre persone sono rimaste ferite. Il proprietario è stato trasportato al centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Sant’Eugenio, mentre le altre due persone che si trovavavno nella casa accanto e sono rimaste contuse, sono attualmente ricoverate all’Ospedale Casilino, e al Policlinico Universitario di Torvergata.

ACCORDO AEROPORTI ROMA-ENI PER SVILUPPO BIOCARBURANTI AVIAZIONE

Biocarburanti per gli aerei in partenza dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Eni e Aeroporti di Roma hanno sottoscritto un accordo strategico per promuovere iniziative di decarbonizzazione del settore aereo, che prevede l’introduzione nei prossimi mesi di combustibili sostenibili per l’aviazione e la movimentazione a terra in modo da ridurre le emissioni di CO2 rispetto ai carburanti fossili. “Siamo fortemente impegnati per assicurare ai vettori biocarburanti già nei prossimi mesi, in anticipo rispetto alle attese”, ha detto Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, confermando la volontà di fare di Fiumicino e Ciampino due tra gli scali più sostenibili al mondo.