Da Patti Smith a Bill Viola, all’Eur dieci mesi di cultura per ‘Riemergere’

ROMA – La storica rockstar Patti Smith, il videoartista più celebre al mondo Bill Viola, la multietnica Orchestra di Piazza Vittorio, il regista più radicale della scena contemporanea internazionale Romeo Castellucci, la scultrice americana Janet Echelman e il più ammirato autore di cinema d’animazione italiano Gianluigi Toccafondo. Ma anche Luca Zingaretti che legge Andrea Camilleri, Federico Rampini che parla di economia attraverso i Beatles, Emma Bonino voce recitante per un film di Werner Herzog.

E poi ancora concerti, festival di cinema, videoarte e fotografia, fiere dell’editoria e dell’arte contemporanea, messe musicali e lunghe notti sonore fra jazz, gospel, taranta, indie e trap; appuntamenti orchestrali, mostre d’arte e incontri con i rappresentanti del mondo del giornalismo e della cultura, omaggi a grandi scrittori e a icone pop, eventi speciali e progetti riservati ai più piccoli: oltre 100 eventi artistico-culturali rivolti a tutte le fasce d’età che coinvolgeranno più di 600 tra artisti ed esponenti della cultura per quasi dieci mesi di programmazione. È Riemergere, prima edizione, uno straordinario programma di eventi ideato da Eur Culture per Roma e realizzato da Eur Spa con la direzione artistica di Oscar Pizzo, che dal 15 settembre 2021 al 29 giugno 2022 trasformerà l’iconica Nuvola di Massimiliano Fuksas, il Palazzo dei Congressi e l’intero complesso urbanistico in una nuova centralità della cultura capitolina e non solo.



“L’obiettivo sarà di passare da Eur oggetto a Eur soggetto di cultura, sia nel rapporto sinergico con le istituzioni culturali romane e nazionali che, ancor più importante, nell’immaginario cittadino, modificando il senso comune verso un quartiere percepito come luogo elitario e lontano“, ha spiegato il direttore artistico Oscar Pizzo.



“Abbiamo voluto aprire La Nuvola alla città. Il centro vaccinale ha dimostrato la forza e la suggestione di questo luogo magico. La nostra ambizione è rendere questa straordinaria opera architettonica un luogo per tutti e fruibile ogni giorno dell’anno. La pandemia ci lascia in eredità una sfida per il futuro della città: gli spazi, se ben utilizzati, ci aiuteranno a costruire luoghi familiari. I beni comuni, in particolare per le future generazioni, rappresenteranno il valore aggiunto per una città più semplice da vivere, con più colori, emozioni e sicurezza”, ha aggiunto l’amministratore delegato di Eur Spa, Antonio Rosati.

Il presidente Alberto Sasso ha specificato che “abbiamo ritenuto che La Nuvola, capace di grande attrattività internazionale, debba finalmente aprirsi alla città di Roma, coniugando alla sua fondamentale funzione congressuale, una straordinaria offerta culturale di livello nazionale e internazionale. Eur Culture per Roma è una sfida unica nel suo genere”.

Una sfida che si riassume in un titolo, Riemergere, ‘fortemente simbolico’, sia alla luce del periodo storico che stiamo vivendo, sia rispetto alla funzione che la Nuvola ha svolto in questi mesi, come hub vaccinale contro il Covid-19 fra i più imponenti in Italia: “In questo presente incerto – così ancora Pizzo – la coincidenza alla Nuvola di due eventi straordinari quali la presenza di uno dei maggiori Hub vaccinali italiani contro il Covid 19 e il Summit Internazionale G20 crea le condizioni per un progetto culturale unico e irripetibile per la nostra città. People, Planet, Prosperity sono i tre pilastri sui quali poggerà il vertice di ottobre 2021 e che ispirano il palinsesto eventi del progetto Eur Culture per Roma’.



People, Planet e Prosperity sono dunque le tre macro-sezioni che scandiscono il ritmo alla programmazione di Riemegere. Ecco, mese per mese, il calendario degli eventi:

SETTEMBRE 2021

Si parte il 15 settembre al Palazzo dei Congressi e ‘si parte dalla coda’. Partire dalla coda è infatti il titolo dell’evento di apertura, un concerto visivo che si sviluppa sulle note di un capolavoro del minimalismo firmato da uno dei più grandi compositori nord-europei contemporanei: Canto Ostinato (1976) di Simeon ten Holt. L’orizzonte visivo, poi, esplode verso le nuove direzioni dei linguaggi audio-video nei quattro giorni seguenti, dal 15 al 19 settembre fra Palazzo dei Congressi e il Giardino delle Cascate, con Videocittà, il festival ideato da Francesco Rutelli e coprodotto da Eur Spa e dedicato al cinema, alla videoarte, al video-mapping, alla realtà virtuale e all’Intelligenza Artificiale. Fra gli ospiti: lo studio di Istanbul Oochhh, il collettivo russo AES+F reduce dalla 55esima Biennale d’Arte di Venezia e la performer di fama internazionale M¥ss Keta.

Il 22 settembre ci si sposta alla Nuvola per Standing ovation, il grande omaggio, curato dal critico cinematografico Mario Sesti, a un’icona pop che ha segnato l’immaginario televisivo e cinematografico di tutti: Lino Banfi, ospite d’onore.

Il 28 settembre sarà il giorno per celebrare La Nuvola e il suo prezioso contributo alla cura della salute pubblica con la proiezione di Giorni di nuvola, il documentario realizzato da Marco Delogu per raccontare una rinascita, dopo un anno di isolamento, sofferenza, morte. Il film mostra il grande lavoro fatto per mesi nell’hub vaccinale che ha coinvolto operatori sanitari, le strutture operative della Asl e dell’Eur Spa, i volontari e tutta la cittadinanza che è passata per ricevere il vaccino. Un emozionante omaggio alla lotta contro il Covid 19, un racconto che diventa fondante di quel ‘riemergere’ che dà il titolo alla stagione. Contestualmente, sarà allestita Ritratti di Nuvola, una mostra che è la naturale declinazione fotografica del film, visitabile fino al 24 ottobre.

A celebrare la rinascita ci pensa anche l’Orchestra di Piazza Vittorio il 28 settembre alla Nuvola con Dancefloor, il nuovo progetto dell’ensemble multietnico fondato nel 2002 da Mario Tronco e oggi famoso in tutto il mondo.

OTTOBRE 2021

La programmazione del primo mese autunnale si apre il 10 ottobre con un nome che campeggia fra i manuali di storia della musica, la cantautrice e rocker americana Patti Smith in concerto alla Nuvola, che per la prima volta dall’avvento della pandemia si apre a un grande evento musicale. Un concerto simbolo della ripartenza umana e artistica del Paese. L’evento è l’unica data in Italia per Patti Smith che farà soltanto altre due date in Europa, in due tempi della musica mondiale: la Royal Albert Hall di Londra e il Grand Rex di Parigi.

NOVEMBRE 2021

Dopo la pausa di programmazione dovuta al G20 che si terrà proprio alla Nuvola il 30 e 31 ottobre, la programmazione di Riemergere riparte dal 18 al 21 novembre con Arte in nuvola, una grande fiera di arte moderna e contemporanea che ha l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico all’espressione artistica e, al tempo stesso, l’ambizione di diventare un polo di riferimento per il collezionismo dell’intera Italia centro-meridionale.

Per l’occasione, Massimiliano Fuksas ha disegnato il logo della manifestazione, mentre l’evento di punta sarà l’inaugurazione, il 18 novembre, di Noli Timere, maestosa installazione di 27×13 metri della celebre artista americana Janet Echelman che sarà esposta nel foyer della Nuvola fino all’8 dicembre, giornata conclusiva di Più Libri Più Liberi.

Il 20 novembre, invece, alla Basilica di San Pietro e Paolo prende il via In nome del Padre, un originale ciclo di messe cantate che segnano l’incontro fra la musica nelle sue diverse declinazioni e la liturgia cristiana. Per un sabato al mese tra novembre 2021 e maggio 2022, ogni messa prevede la partecipazione straordinaria di cardinali provenienti da tutto il mondo che coinvolgeranno i fedeli attraverso le loro omelie. Il primo appuntamento sarà la Messa Africana in commemorazione dell’Ambasciatore Luca Attanasio, del Carabiniere Vittorio Iacovacci e dei martiri del Kivu, con l’omelia del Cardinale Antoine Kambanda e la parte musicale affidata alla star senegalese Badara Seck e al coro Ready Made Ensemble.

DICEMBRE 2021

Dopo la sospensione dell’edizione 2020 a causa della pandemia, torna uno degli appuntamenti più amati dal pubblico della Capitale per festeggiare i 20 anni di storia: Più libri Più liberi, alla Nuvola dal 4 all’8 dicembre. Evento di punta di questa edizione, il reading di Luca Zingaretti in omaggio a un maestro della letteratura italiana scomparso nel 2019, Andrea Camilleri: l’8 dicembre, l’attore romano sarà alle prese con Mamma Carissima, l’ultimo capolavoro inedito dello scrittore siciliano e prima produzione del Fondo Camilleri.

Sempre alla Nuvola, il 18 e 19 dicembre, approda per la prima volta a Roma il Festival di Internazionale, festival del giornalismo organizzato dalla rinomata rivista insieme a Eur Culture per Roma.

I successivi due appuntamenti di dicembre alla Nuvola saranno invece una vera immersione nell’atmosfera natalizia: il 22 dicembre la Gospel Night, concerto dei South Carolina Mass Choir, ensemble di 16 elementi noto in tutto il mondo per la carica attrattiva delle loro performance che coinvolgono il pubblico in modo totale; e il 26 dicembre The Snowman, un pomeriggio di cinema dedicato alle giovani e giovanissime generazioni con la proiezione del film di animazione Il Pupazzo di Neve di Raymond Briggs con le musiche eseguite dal vivo da Europa InCanto Orchestra.

GENNAIO 2022

La programmazione del 2022 di Riemergere si apre il 9 gennaio con il primo di sei concerti di Orchestra senza spine – che riunisce oltre 450 musicisti under 35 tra i migliori laureati dei Conservatori Italiani – che si svolgeranno da gennaio a giugno fra la Nuvola e Palazzo dei Congressi per riconsegnare la musica classica all’amore del grande pubblico.

Il 16 gennaio invece con Cantico dei Cantici si apre alla Nuvola la rassegna dal titolo La sapienza antica: riflessioni d’amore in poesia, arte e musica tra ‘500 e ‘600. Le ‘Arti sorelle’ saranno protagoniste di un ciclo di conferenze-concerto che offrirà al pubblico la possibilità di apprezzare, nello stesso evento, il filo rosso che unisce la produzione letteraria, visiva e musicale. Da Tiziano e Giorgione fino ad Artemisia Gentileschi, da Palestrina a Monteverdi, dal Cantico dei Cantici a Francesco Petrarca (30 gennaio) e G.B.Guarini (20 febbraio), tre serate dedicate al mondo dell’arte rinascimentale e barocca in compagnia di storici d’arte e di letteratura quali Augusto Gentili, Costanza Barbieri, Claudio Strinati, Renzo Bragantini e la partecipazione del Concerto Italiano diretto da Rinaldo Alessandrini, interpreti tra i più raffinati del panorama europeo per la musica antica.

Il 23 gennaio l’Orchestra Sinfonica Abruzzese presenta alla Nuvola il primo di sei eventi intersezionali: si parte con Apocalisse nel deserto di Werner Herzog con la voce recitante di Emma Bonino e le musiche eseguite dal vivo dall’Orchestra.

Il mese di gennaio si chiude con l’inaugurazione, il 30 gennaio alla Nuvola, di Dialoghi Sinfonici: Ludwig van Beethoven, un altro ciclo di concerti, quelli di Europa Incanto Orchestra, formazione composta da giovani tra i 18 e i 35 anni con l’obiettivo di diffondere la cultura artistica, musicale e letteraria tra le nuove generazioni. L’Orchestra si esibirà poi il 20 febbraio, il 27 marzo e il 5 maggio.

FEBBRAIO 2022

Fra gli appuntamenti più attesi di Riemergere c’è sicuramente il Festival Italiano di Fotografia diretto da Marco Delogu che inaugura, a partire dal 2022, una presenza costante del linguaggio fotografico alla Nuvola. Il festival si svolgerà dal 16 febbraio al 19 marzo e sarà incentrato sul tema dell’identità contemporanea, sicuramente mutata dalla comparsa della pandemia. Questa edizione che avrà come ospite d’onore il fotografo, artista e scenografo milanese Paolo Ventura. Fra i più apprezzati talenti in ambito internazionale, Ventura realizzerà un progetto ad hoc sull’Eur insieme a sette giovani fotografi italiani, mentre i fotografi stranieri borsisti nelle accademie di cultura presenti a Roma saranno i protagonisti di una mostra collettiva. La Quadriga è certamente uno dei progetti di punta di Eur Culture per Roma. A piazzale Kennedy, sulla facciata del Palazzo dei Congressi, si staglia una enorme mensola vuota, in origine destinata ad ospitare un gruppo scultoreo in bronzo: la Quadriga della Vittoria Fascista con tanto di auriga trionfante.

L’opera venne commissionata nel 1941 allo scultore Francesco Messina. La guerra causò l’interruzione dei lavori per la costruzione del quartiere. Eur Culture per Roma vuole ritornare su questo spazio non compiuto. Ogni anno verrà commissionata un’opera da posizionare sulla mensola. Per il 2022 la commissione è stata affidata a Don McCullin, uno dei più famosi artisti mondiali della fotografia. La sua installazione fotografica in cima al Palazzo dei Congressi sarà visibile dalla città dal 16 febbraio al 9 marzo.

MARZO 2022

Fra i momenti simbolicamente più significativi della stagione c’è Emergence, l’opera del videoartista più celebre al mondo, Bill Viola, in mostra alla Nuvola dal 19 marzo al 5 aprile. La celebrazione del tema universale della rinascita, che l’artista statunitense compie nella sua famosa opera attraverso un ideale viaggio fra i motivi figurativi del Rinascimento, si collega idealmente al riemergere che dà il titolo alla prima edizione del progetto di Eur Culture per Roma. L’opera di Viola sarà il cardine di un percorso espositivo più ampio, curato da Costanza Barbieri, che compie un viaggio a ritroso dal contemporaneo all’antico seguendo il filo rosso di valori universali che incarnano il desiderio di sconfiggere le paure e l’ansia di rinnovamento. Attraverso le opere di artisti come Paolo Veronese, Paul Bril e Guido Reni, la mostra mira a creare una sinestesia attraverso immagini e suoni e si concluderà con la realizzazione di una ‘vera nuvola nella Nuvola’, opera del visual artist olandese Berndnaut Smilde.

Sempre il 19 marzo si apre alla Nuvola la rassegna di due giorni dedicata alle creazioni e visioni dei giovani autori del cinema indipendente di finzione, documentario, sperimentale e di animazione dal titolo Fuorinorma, curata da un decano della critica cinematografica, nonché regista Adriano Aprà.

APRILE 2022

Sono ben otto gli appuntamenti con La Nuvola della non conoscenza, una rassegna concertistica che presenta alcuni capolavori della musica classica e del jazz eseguiti da promettenti o già famosi pianisti, con guida all’ascolto da parte di prestigiosi esponenti del mondo della cultura contemporanea.

Nel cuore della Settimana Santa, il 10, 12 e 13 aprile alla Nuvola, uno dei più importanti appuntamenti della stagione: il nuovo allestimento della Passione di Romeo Castellucci, realizzato dal Teatro dell’Opera in collaborazione con Eur Spa. A partire dalla Passione di Matteo di J.S. Bach, il più radicale autore della scena teatrale contemporanea, fondatore della Socìetas Raffaello Sanzio, riflette sul concetto di Rivelazione ponendo lo spettatore di fronte allo skandalon greco: un ostacolo che provoca la perdita momentanea di equilibrio e ci costringe a cambiare il percorso.

Subito dopo Pasqua, appuntamento il 21 aprile alla Nuvola con il primo dei tre eventi di Jazz Cloud Code, minirassegna di jazz esperienziale – curata dal Direttore Artistico del Roma Jazz Festival Mario Ciampà – che farà percepire simultaneamente musica, immagini e colori.

Il 21 aprile si inaugura al Palazzo dei Congressi Casta Diva, ulteriore progetto in collaborazione con il Teatro dell’Opera: una mostra, che rimarrà allestita fino al 22 maggio, per presentare al pubblico i migliori allestimenti, costumi, oggetti di scena, manichini e video d’arte di artisti del Teatro dell’Opera di Roma realizzati nel corso dei decenni da artisti come Cambellotti, Prampolini, De Chirico, Manzù, Chagall, Picasso, Guttuso, Pizzi, Zeffirelli, Calder, Kentridge e Ai Weiwei.

Fra il 23 e il 24 aprile l’attenzione si sposta verso i più piccoli con un progetto realizzato in collaborazione con il Corpo nazionale dei Giovani Esploratori ed Esploratrici dal titolo Una notte sulla Nuvola: fra musica, giochi, proiezioni e cacce al tesoro alla scoperta di luoghi e storie del quartiere, i bambini trascorreranno 24 ore all’interno della Nuvola passando la notte in un vero e proprio campo di tende allestito negli spazi della Nuvola.

MAGGIO 2022

Ancora un progetto dal forte valore simbolico per Riemergere è Arco della Pace che il 13 e 14 maggio alla Nuvola vedrà l’incontro fra i sindaci di Roma, Marsiglia, Barcellona, Tunisi, Tel Aviv, Istanbul e Dubrovnik.

GIUGNO 2022

Le nuove sonorità urban e indie saranno invece al centro di Scialla – La notte della Trap, il 17 giugno al Palazzo dei Congressi, nuovo format della Capitale che riunisce in una location storica il meglio della scena trap romana. Fra i protagonisti il rapper e producer Ketama 126.

La celebre Notte della Taranta di Ambrogio Sparagna approda a Roma il 29 giugno e si trasforma in La Nuvola della Taranta: una grande festa-spettacolo dedicata al ricco repertorio di pizziche, serenate e tarantelle, la danza matrice di tante tradizioni musicali delle regioni italiane, in occasione del giorno in cui si celebra San Paolo, protettore della taranta e dei tarantolati. Sul palco, oltre al maestro di cerimonie Sparagna, anche Mario Incudine, la cantante Maria Nazionale, l’Orchestra Popolare Italiana, la voce di Rachele Andrioli e il tamburello indiavolato di Carlo ‘Canaglia’.

La programmazione della I edizione di Eur Culture per Roma – Riemergere si chiude con un altro evento dedicato ai più piccoli e realizzato da Europa Incanto Orchestra, che a giugno al Luneur presenta il debutto di L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, esito finale di un percorso di avvicinamento all’opera lirica.