Il look fetish di Kim Kardashian al Met Gala è un omaggio a Kanye West?

BOLOGNA – Kim Kardashian riesce sempre a trovare il modo di far parlare di sé e dei suoi look estremi. Ieri, in occasione del Met Gala a New York, l’imprenditrice e modella ha sfilato con un total look firmato Balenciaga, che la fasciava letteralmente dalla testa ai piedi, senza lasciare scoperto neppure un centimetro di pelle.

C’è chi ha pensato che Kim volesse rappresentare il suo essere “nera” per il divorzio da Kanye West, chi invece ha creduto in un colpo di genio nannimorettiano in stile “Mi si nota di più se vengo travestita da dominatrice fetish o se non vengo per niente?”. Qualche ingenuo aveva persino paventato un possibile omaggio (glam, sia chiaro) alle donne afghane, costrette a coprire il proprio corpo con il burqa sotto il regime talebano.

In realtà, i fan più attenti hanno notato che anche la copertina del nuovo album dell’ex marito, “Donda” è in total black. E che la stessa Kim, questa volta però in abito bianco da sposa, ha sfilato in chiusura dell’evento lancio del disco a Chicago, in una scena che sembrava una sorta di emblematico rinnovamento dei voti nuziali. Che si sia trattato dunque di un omaggio all’ultimo lavoro di Kanye? In effetti i rumors parlano di un possibile riavvicinamento tra i due, genitori di quattro bambini. Forse lo scopriremo o forse meglio lasciare che i misteri del marketing restino segreti. La missione, del resto, è compiuta.