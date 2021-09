Regione Lazio: “La prossima settimana terza dose per i trapiantati”

ROMA – In attesa della circolare ministeriale, la Regione Lazio ha già iniziato a contattare le prime persone che riceveranno la terza dose di vaccino anti Covid-19. “Stiamo già reclutando i trapiantati di organo solido, che nella nostra regione sono circa 5mila”, ha detto Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, questa mattina all’IC ‘Bachelet’ di Roma, dove sono stati effettuati i primi test salivari sugli alunni.

“Si stanno contattando proprio in queste ore per fissare gli appuntamenti per la prossima settimana – ha proseguito l’assessore – Siamo in attesa della circolare ministeriale in cui verranno individuati gli altri soggetti prioritari, sicuramente ci saranno gli immunodepressi e la parte oncoematologica. Intanto stiamo chiamando i trapiantati perché potenzialmente potrebbero avere un minor tasso di livelli anticorpali e pertanto un richiamo aumenta la capacità di prevenzione e sicurezza in caso venissero a contatto con la malattia”, ha concluso D’Amato.