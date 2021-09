Scuola, nel Lazio al via monitoraggio dei contagi con tamponi salivari

ROMA – Tamponi salivari periodici per testare gli alunni di 50 scuole sentinella individuate nella regione Lazio. All’istituto comprensivo ‘Bachelet’ di Roma, quartiere Torrino, prende oggi il via questa nuova operazione di monitoraggio dei contagi fra gli alunni più giovani.

“Il monitoraggio interesserà circa 30mila alunni, e verrà effettuato ogni due settimane- spiega Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio– Si tratta di prelievi salivari di natura molecolare che vengono processati in laboratorio, il risultato si ha in 24 ore. Le operazioni sono molto semplici, non invasive. Qualora ci fosse un caso positivo, verrebbe immediatamente isolato insieme ai suoi contatti più stretti. Questa attività serve per intervenire in maniera puntuale e preventiva, per evitare che si vada incontro a chiusure di interi plessi scolastici”.



Anche l’ampia copertura vaccinale del personale scolastico appare rassicurante in questo senso. “Quest’anno la novità è che l’anno scolastico parte con oltre il 98% del personale docente e non docente vaccinato, e anche una buona parte degli alunni– continua D’Amato- Sicuramente c’è uno scudo maggiore, una difesa maggiore rispetto all’anno scorso”. I fondi per il monitoraggio e le forniture sono stati stanziati a livello statale, precisa l’assessore, mentre gli operatori sono messi a disposizione dal sistema regionale. “Le nostre priorità sono la tutela della salute pubblica e l’attività di prevenzione”, conclude.