VIDEO | In Colombia scuse pubbliche per le violenze della Polizia

ROMA – C’erano anche i familiari di alcune delle vittime in due cerimonie commemorative che il Comune di Bogotà, la capitale della Colombia, ha organizzato per ricordare e allo stesso tempo chiedere scusa ai parenti delle dieci persone che hanno perso la vita per mano delle forze dell’ordine negli ultimi giorni.

All’origine della mobilitazione, indetta per protestare contro l’uso eccessivo della forza da parte della polizia, la morte di Javier Ordonez, avvocato 46enne ucciso mentre era in custodia delle forze dell’ordine di Bogotà mercoledì scorso.

