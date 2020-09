Comunali, Salvini a Chieti toglie le transenne e si concede ai selfie

CHIETI – A Chieti applausi e selfie con il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che ha deciso di togliere, personalmente, la transenna che divideva le persone accorse per ascoltarlo e immortalarsi con lui. L’appuntamento con i simpatizzanti è in Piazzale Marconi a Chieti Scalo, dove Salvini è arrivato per sostenere il rush finale della corsa a sindaco del candidato della Lega Fabrizio Di Stefano.



“Se uno indossa la mascherina e usa le precauzioni va bene. La vita a distanza, la vita in gabbia, il lavoro a distanza, la didattica a distanza non sono un obiettivo futuro – ha poi detto rispondendo alla stampa sulla situazione sanitaria del Paese -. Può essere emergenziale, temporanea, però i cittadini hanno diritto di tornare con prudenza e cautela vivere il più tranquillamente possibile. Ieri c’è stato il Gp di motociclismo e hanno fatto entrare 10mila tifosi, giustamente, distanziati. Lo ha scelto una regione di centrosinistra, non io, e secondo me è giusto fare così, con cautela ma tornare a vivere“.