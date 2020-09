Da Recalcati a Tokarczuk, al via mercoledì Pordenonelegge 2020

Centoquarantuno appuntamenti e oltre 250 protagonisti, italiani e stranieri – oltre 200 in presenza – per leggere il nostro tempo con le storie dei grandi autori e divulgatori. E’ tutto pronto per la 21esima edizione di Pordenonelegge, la festa del libro che si svolgerà da mercoledì a domenica. L’inaugurazione è affidata al saggista e psicanalista, Massimo Recalcati, che terrà una lezione sul tema della ‘Fratellanza’ (mercoledì 16 al Teatro Verdi, ore 18.30). Grande protagonista, in presenza, sarà Olga Tokarczuk, che verrà insignita sabato 19 settembre del Premio FrulAdria ‘La storia in un romanzo’ 2020.

Saranno una trentina le anteprime e novità editoriali a Pordenonelegge, e fra i protagonisti del festival ci saranno grandissimi autori internazionali come Nick Hornby, atteso in video collegamento domenica 20 settembre per la presentazione del nuovo romanzo ‘Proprio come te’, e come Christopher Wylie, l’informatico che in anteprima racconterà come ha creato e poi distrutto Cambridge Analytica, condizionando i destini del mondo. E ci saranno anche Jim Al Khalili, Joseph Stiglitz, Delphine de Vigan, Julia Phillips, Amy Hempel, David Quammen, Michael Palin. Fra gli autori italiani, con le loro novità, sono attesi Antonio Scurati, Susanna Tamaro, Maurizio Molinari, Aldo Cazzullo, Chiara Valerio, Gianrico Carofiglio, Corrado Augias, Beppe Severgnini, Federica Manzon, Flavio Caroli, Andrea Segrè, Annamaria Testa, Rita Dalla Chiesa, Marco Bianchi, Flavio Caroli, Damiano Carrara, Riccardo Bocca. Grandi protagonisti del festival saranno anche, fra gli altri, Francesco Piccolo, Paolo Giordano, Donatella Di Cesare, Mauro Corona, Veit Heinichen, Tullio Avoledo, Ilaria Tuti, Paolo Rumiz, Massimo Carlotto, Matteo Bussola, Loriano Macchiavelli, Antonio Forcellino.

Pordenonelegge esplorerà l’attualità con Federico Rampini, Gennaro Sangiuliano, Gian Carlo Caselli, Oscar Di Montigny, Leonardo Becchetti, Francesco De Filippo, Paola Deffendi e Claudio Regeni e coltiverà visioni di futuro attraverso l’innovativo progetto “E poi?” di Andrea Segrè e Ilaria Pertot, che coinvolgera’ i lettori nella scrittura collettiva di un “finale”. Al Festival, ancora, la prima edizione del nuovo Premio Letterario Regione Friuli Venezia Giulia assegnato a Valerio Massimo Manfredi, e l’anteprima del Premio Umberto Saba Poesia che nasce a Trieste: e come sempre la poesia sarà un festival nel festival con tanti protagonisti e novità editoriali, e con tre documentari biografici dedicati a Pier Paolo Pasolini, Franco Buffoni, Fabio Pusterla. Pordenonelegge per le Scuole si aprirà alla fruizione delle classi di tutta Italia, per festeggiare il ritorno sui banchi, finalmente, con tanti autori capaci di parlare ai ragazzi: appuntamento per tutti sulla Pnlegge tv e su zoom.

Straordinario valore aggiunto per tutti gli appassionati di letteratura e gli amanti dei libri è la Pnlegge TV che nasce nel 2020 per garantire la fruizione del festival anche a chi non potrà esserci in presenza. Il suo palinsesto, che include complessivamente ben 65 incontri fruibili in video, sarà accessibile in un clic al link https://www.pordenonelegge.it/tv da mercoledì 16 settembre e proporrà 6 video dirette al giorno, differite e contenuti extra. Grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri la programmazione della Pnlegge TV sarà promossa a livello globale e rilanciata dagli Istituti Italiani di Cultura nel mondo: da Abu Dhabi, San Paolo, Amburgo, Stoccolma, Beirut, Monaco di Baviera, Rosario (Argentina), Santiago del Cile e Tokyo.