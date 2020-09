Al via il Festival Cerealia 2020: eventi diffusi fino a novembre

ROMA – Con la seconda edizione dell’evento PonzaPRIMA MED sull’isola di Ponza per i 25 anni della Dichiarazione di Barcellona, da oggi prende il via il programma diffuso degli eventi di disseminazione del Festival Cerealia 2020. Dopo che la decima edizione di Cerealia, prevista lo scorso giugno, è stata annullata a causa del Covid-19, la MThI (Music Theatre International) e le organizzazioni aderenti alla Rete del Festival Cerealia hanno riprogrammato alcune attività che si articoleranno tra settembre e novembre in quattro regioni (Lazio, Puglia, Campania e Lombardia).

Diversi gli appuntamenti, sia online che in presenza, di carattere scientifico-divulgativo e/o culturale, quali visite guidate, conferenze, incontri, laboratori, performance. Alcune di queste iniziative rientrano inoltre nella programmazione del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Anche questa edizione speciale di Cerealia ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana. Il calendario delle attività è disponibile sul sito del festival www.cerealialudi.org.