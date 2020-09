Salvini: “Per qualcuno a sinistra fatti come quello di Caivano sono colpa mia”

ROMA – È “disgustoso che ci sia qualcuno a sinistra, poveretti preoccupati che il consenso della Lega cresce e il loro cade, se qualcuno uccide la sorella a Caivano è colpa di Salvini e se quattro vigliacchi maledetti ammazzano un ragazzino inerme di 16 anni è colpa di Salvini e se la Azzolina non ha trovato i banchi in sei mesi è colpa di Salvini”. Il segretario della Lega Matteo Salvini lo ha detto intervistato questa mattina in diretta su Rtl 102.5 all’interno di ‘Non stop news’.

“Chiunque uccida la sorella qualsiasi motivo delirante abbia in testa non è un fratello, non è neanche un animale, è un vigliacco che non ha giustificazione, come i quattro vigliacchi che hanno ucciso Willy- ha aggiunto Salvini-. Per questa gente ci vuole l’ergastolo e purtroppo in Italia è difficile, ma chi uccide deve stare in galera a vita”.

