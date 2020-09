Primo giorno di scuola anche per il figlio di Conte

ROMA – Primo giorno di scuola, oggi, anche per il figlio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Niccolò, alunno della classe terza dell’istituto ‘Belli-Col di Lana’ di Roma, in zona Prati. Conte però, atteso dai giornalisti, non si è fatto vedere davanti ai cancelli della scuola.

“È una figura che deve restare un po’ in secondo piano, va a tutela del figlio- ha commentato la dirigente scolastica dell’istituto, Carla Costetti- Purtroppo ci sono ruoli in cui non si può esercitare l’essere genitore con le libertà che uno vorrebbe. Cosa gli avrei detto se fosse venuto? Solo buongiorno“.

LEGGI ANCHE: Scuola, Conte a studenti e insegnanti: “Ci saranno difficoltà, fate la vostra parte”

La dirigente ha poi spiegato che i banchi ordinati con il bando di Arcuri, circa 500, non sono ancora arrivati, “ma molti di noi senza saperlo si sono organizzati– ha detto- Ne abbiamo comprati 750 col denaro dato dal ministero per fare acquisti”.

L’istituto ha tre sedi e ospita complessivamente più di 1500 studenti.