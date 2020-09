Omicidio Willy, le associazioni scrivono alle scuole: “Ascoltate gli studenti”

COLLEFERRO – Una lettera aperta ai dirigenti scolastici e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio di Colleferro, Artena, Paliano, Segni, Anagni, Fiuggi, Palestrina, Genazzano, Velletri, Labico per chiedere di “creare nei primi giorni di scuola, un momento di ascolto di studentesse e studenti sulla notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro”. È l’iniziativa lanciata da associazioni, realtà sociali, parrocchie, gruppi religiosi e collettivi del territorio per dare un segnale di reazione e riflessione, a partire dalle scuole, dopo il feroce omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne pestato a morte a Colleferro una settimana fa.

LEGGI ANCHE: Il sindaco di Paliano alla famiglia di Willy: “Non vi lasceremo soli”

“Le nostre comunità hanno subito una perdita enorme- si legge sulla lettera- La vita di un ragazzo di 21 anni non c’è più. Le giornate che ci hanno preceduto per molti sono state piene di dolore, commozione e rabbia. Crediamo fortemente che, passato il momento mediatico, le luci e la riflessione non si possano spegnere. Ascoltando i nostri territori ci sembra che una delle richieste più frequenti sia quella di parlare di quanto accaduto attraverso un dialogo franco e rispettoso degli interlocutori. Ai dirigenti scolastici e al corpo docenti del nostro territorio chiediamo, pur nella complessità dell’inizio di questo particolare anno scolastico, di impegnarsi a creare, nei primi giorni di scuola, un momento di ascolto di studentesse e studenti sulla notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro.

Facciamo parlare i nostri giovani. Uno dei modi per giungere preparati a questo momento ci sembra che possa essere quello di partire da cosa gli insegnanti hanno provato e chiedere ai ragazzi delle loro sensazioni, delle loro emozioni, del loro quotidiano e di come hanno vissuto la notizia. Elaborare, all’interno di un confronto a tutto tondo, delle riflessioni che facciano venir fuori una comunità che reagisce e cresce. Tenere al sicuro gli studenti significa aiutarli nella crescita dei loro strumenti di comprensione e formazione. È uno sforzo difficile ma dobbiamo farlo tutti insieme”.

LEGGI ANCHE: Willy Monteiro Duarte, in centinaia ai funerali: “Morte ingiusta, non cada nell’oblio”

“Le associazioni del territorio sono da sempre a fianco delle istituzioni scolastiche, non smetteremo mai di esserlo- continua la lettera a insegnanti e ds- In questo preciso momento storico riteniamo però fondamentale che questo connubio tra scuola e associazionismo diventi ancor più forte, perché crediamo che l’anima migliore del territorio risieda nel volontariato e nei gruppi associativi che giornalmente, insieme agli insegnanti, combattono per farla emergere”.

Hanno promosso l’iniziativa: Arci Artena Montefortino93, Associazione Rete Sociale, Unione giovani Indipendenti-Scaffale ambientalista Colleferro, Arci 33 Centilitri Segni Aps Segni, Anpi ‘Staffetta Partigiana’ Colleferro, Presidio Libera Colleferro ‘Angelo Vassallo’, piccola società cooperativa ‘Il Domino’ arl Colleferro, Cuori in ballo Colleferro, Oltre il ponte Colleferro, 900 e oltre Colleferro, Chiesa Valdese di Colleferro, Emergency Colleferro, Bramarte Gennazzano, Forum Giovani Labico. E ancora: sezione Anpi di Genazzano ‘G.E. D’Amico e L. Ciccognani’, Pax Christi Punto Pace Velletri-Segni, Azione Cattolica Velletri-Segni, Associazione mamme Colleferro, Centro islamico culturale per la pace Colleferro, parrocchia Santa Maria del Gesù Artena, Saltatempo Genazzano, Associazione Live Artena, Circolo Legambiente Anagni, Associazione Crescendo Insieme Colleferro, Associazione Culturale ‘Locca d’oro’ Segni, Progetto ColleAttivo Palestrina, Associazione culturale escursionistica La Miangola, Associazione Culturale Arti Palestrina, Retuvasa.

UN MURALES PER WILLY REALIZZATO DA OZMO

Un murales dedicato a Willy Monteiro Duarte, realizzato a Paliano in largo Aldo Moro dall’artista Ozmo, sarà svelato martedì 15 settembre alle ore 21. Lo fa sapere su Facebook Domenico Alfieri, sindaco del borgo in provincia di Frosinone dove il 21enne ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre viveva con la sua famiglia. “Siamo una grande Comunità– scrive il primo cittadino- Grazie a Vanity Fair per essersi fatta promotrice di questa iniziativa. Noi non lasceremo solo nessuno!”.