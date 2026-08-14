Lui è grave, così una coppia si sposa all’ospedale di Rimini: “Era il loro sogno”

BOLOGNA – Una scena insolita questa mattina all’ospedale Infermi di Rimini. Una coppia si è sposata al Pronto soccorso, dopo che le condizioni di salute dell’uomo sono rapidamente peggiorate. Il novello sposo è infatti affetto da un grave patologia e la legge prevede in caso di imminente pericolo di vita che il matrimonio possa tenersi in ospedale, saltando la fase delle pubblicazioni.

Insieme alla coppia riminese, nella sala per l’osservazione breve intensiva dove si è compiuto il rito, c’erano solo quattro testimoni, alcuni familiari, gli ufficiali dell’anagrafe comunale e Tiziana Perin, direttrice di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza all’ospedale di Rimini.

“E’ stato un momento di pura emozione– racconta Perin- Eravamo tutti profondamente commossi nel vedere quanto amore unisse queste due persone, come se con quel ‘lo voglio’, una sorta di giuramento eterno, avessero in qualche modo fermato il tempo e sconfitto il male. Ci siamo adoperati perché tutto fosse per quanto possibile perfetto, pur in un periodo di intenso lavoro sforzandoci di regalare loro un po’ di intimità in quella stanza, addobbata con alcuni fiocchi azzurri ricavati da grembiuli da lavoro. E’ stato un onore per me e per gli operatori del Pronto Soccorso contribuire nel nostro piccolo a realizzare il loro grande desiderio”.