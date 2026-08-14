Parma, ritrovati i quadri rubati alla Fondazione Magnani Rocca: recuperati Cézanne, Renoir e Matisse da 9 milioni

PARMA – Svolta nelle indagini sul clamoroso furto d’arte messo a segno lo scorso 23 marzo ai danni del museo della Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo, in provincia di Parma. Al termine di una complessa attività d’indagine, i Carabinieri del Comando provinciale di Parma e del Comando per la Tutela del patrimonio culturale (Tpc) di Bologna hanno ritrovato i tre preziosissimi dipinti sottratti, del valore complessivo di oltre 9 milioni.

#Parma: recuperate dai #Carabinieri tre preziose opere di Paul Cezanne, Pierre Auguste Renoir, e Henri Matisse, sottratte lo scorso 23 marzo dal Museo Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo. Valore complessivo stimato 9 milioni di euro pic.twitter.com/YYzc15MBgC — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) August 14, 2026

Si tratta in particolare del “Tasse et plat de cerises” (matita e acquerello su carta, 380×490 millimetri)di Paul Cézanne, opera del valore stimato di 6 milioni. Recuperato anche il quadro “Les Poissons” di Pierre-Auguste Renoir (olio su tela, 40×51,5 centimetri), firmato e datato 1917 dall’artista impressionista, del valore stimato di circa 3 milioni di euro. Tornerà infine ad essere ammirata da tutti anche l’opera di Henri Matisse: “Odalisque Sur La Terrasse” (acquatinta a colori su carta, 63×91 centimetri), del valore di 20.000 circa. Intanto proseguono le indagini per risalire ai basisti e ai responsabili del furto.