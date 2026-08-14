Giappone, piogge record nella prefettura di Chiba: almeno 6 morti e 5 feriti

ROMA – Almeno sei persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite nel Giappone orientale a causa di piogge record che si sono abbattute sulla prefettura di Chiba, vicino alla capitale Tokyo. È quanto si legge sul sito della Bbc.

Le piogge, definite dalle autorità ‘senza precedenti’, hanno causato interruzioni di corrente a oltre 20mila abitazioni, mentre 7mila viaggiatori sono rimasti bloccati per tutta la notte all’aeroporto di Narita a Tokyo.

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Record-breaking downpours—over 100mm per hour—triggered Japan’s rare Level 5 “life-threatening” special rain warnings across 14 cities. Cars stranded, buildings flooding, people trapped!



Linear rain bands unleashed disaster: submerged vehicles,… pic.twitter.com/Zl4XqZqMRG — Meena loshini (@sherin_93101) August 13, 2026

Giovedì le autorità locali hanno emesso un’allerta di emergenza di livello cinque, il livello più alto. L’allerta è stata declassata a livello quattro entro questa mattina, ma continuano a mettere in guardia sul rischio di frane e alluvioni.

L’alluvione arriva dopo una serie di tempeste che hanno colpito il Giappone e i Paesi limitrofi questa settimana, in quella che si preannuncia come una stagione dei tifoni insolitamente intensa.

Record rains leave EIGHT DEAD in Japan — officials

Floodwaters swamp roads and residential areas across Chiba Prefecture pic.twitter.com/8K9wx2xu8W — Lily (@lillil112523) August 14, 2026

L’Agenzia meteorologica nipponica ha affermato che le recenti piogge torrenziali sono state causate da masse d’aria calda e umida provenienti dalla parte orientale del Paese, che, combinandosi con l’aria fredda sovrastante, hanno reso le condizioni atmosferiche estremamente instabili. Si prevede che le piogge continueranno fino a tarda serata di oggi.

“Questo caso- ha dichiarato alla stampa il governatore di Chiba, Toshihito Kumagai– rappresenta una situazione estremamente insolita, persino per gli standard meteorologici storici del Giappone”.