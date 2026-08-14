venerdì 14 Agosto 2026

Giappone, piogge record nella prefettura di Chiba: almeno 6 morti e 5 feriti

L'alluvione arriva dopo una serie di tempeste che hanno colpito il Giappone e i Paesi limitrofi questa settimana, in quella che si preannuncia come una stagione dei tifoni insolitamente intensa

di Francesco DemofontiData pubblicazione: 14-8-2026 ore 12:47Ultimo aggiornamento: 14-8-2026 ore 12:47

ROMA – Almeno sei persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite nel Giappone orientale a causa di piogge record che si sono abbattute sulla prefettura di Chiba, vicino alla capitale Tokyo. È quanto si legge sul sito della Bbc.
Le piogge, definite dalle autorità ‘senza precedenti’, hanno causato interruzioni di corrente a oltre 20mila abitazioni, mentre 7mila viaggiatori sono rimasti bloccati per tutta la notte all’aeroporto di Narita a Tokyo.

Giovedì le autorità locali hanno emesso un’allerta di emergenza di livello cinque, il livello più alto. L’allerta è stata declassata a livello quattro entro questa mattina, ma continuano a mettere in guardia sul rischio di frane e alluvioni.
L’alluvione arriva dopo una serie di tempeste che hanno colpito il Giappone e i Paesi limitrofi questa settimana, in quella che si preannuncia come una stagione dei tifoni insolitamente intensa.

L’Agenzia meteorologica nipponica ha affermato che le recenti piogge torrenziali sono state causate da masse d’aria calda e umida provenienti dalla parte orientale del Paese, che, combinandosi con l’aria fredda sovrastante, hanno reso le condizioni atmosferiche estremamente instabili. Si prevede che le piogge continueranno fino a tarda serata di oggi.
“Questo caso- ha dichiarato alla stampa il governatore di Chiba, Toshihito Kumagai– rappresenta una situazione estremamente insolita, persino per gli standard meteorologici storici del Giappone”.

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