venerdì 14 Agosto 2026

L’oroscopo di venerdì 14 agosto 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 14-8-2026 ore 10:42Ultimo aggiornamento: 14-8-2026 ore 10:42

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Puoi portare avanti ogni obiettivo in maniera efficace. Non sottovalutare incontri d’amore, soluzioni. Soddisfazioni in arrivo.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Con l’amabilità, il saper fare che da sempre sai dimostrare, troverai il modo per superare tutte le divergenze che in famiglia e nei gruppi amici possono saltare fuori.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Favorite nuove associazioni e nuove collaborazioni. In amore puoi riavvicinarti ad una persona che per vari motivi si era allontanata o che tu avevi messo in discussione.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Puoi risolvere una pratica di lavoro piuttosto complicata, o di cercare di chiarire un rapporto che si è incrinato negli ultimi tempi. Oggi una buona intuizione può salvarti da un incidente diplomatico. Disputa con un Leone.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Qualche attrito nell’ambiente domestico, pianifica con diplomazia una discussione nell’ambito del lavoro. Polemiche da evitare.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

E’ una giornata interessante, se hai passato un brutto periodo ora hai bisogno di una situazione tranquilla. Alcuni sogni possono diventare realtà, l’impegno di lavoro è eccezionale.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Sarai aiutato da un grande fascino. Se una cosa non va bene parla oggi!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Attenzione perché in questa giornata recuperi voglia di stare con gli altri e di divertirti; c’è chi, a malincuore e senza certezze, ha dovuto cambiare lavoro o per iniziare qualcosa di nuovo.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Nuovi impegni di lavoro portano successo alle iniziative; non scoraggiarti e cerca di puntare al meglio. Si può recuperare l’amore, favoriti anche gli incontri.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Ci sono problemi di lavoro che non è facile superare, è come se ti trovassi in un ambiente ostile. Questa giornata è strana, sembra che tante complicazioni rimaste ferme nel passato possano improvvisamente ritornare nella tua vita, ma t’invito a non discutere.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

E’ una giornata buona per il lavoro anche se ci sono tante cose da fare. Presto supererai una crisi in amore e ritroverai un dialogo con i familiari. Nuove passioni importanti.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

In famiglia, con qualche parente sarà necessario cercare di risolvere un problema economico, attenzione ad un ex. Oggi, in generale, il consiglio che devo darti è di non mettere troppa carne al fuoco, probabile che ci sia un po’ di nervosismo.

Leggi anche

Meteo, le previsioni di venerdì 14 agosto 2026

di Redazione

Meteo, le previsioni di giovedì 13 agosto 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia