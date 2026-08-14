L’oroscopo di venerdì 14 agosto 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Puoi portare avanti ogni obiettivo in maniera efficace. Non sottovalutare incontri d’amore, soluzioni. Soddisfazioni in arrivo.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Con l’amabilità, il saper fare che da sempre sai dimostrare, troverai il modo per superare tutte le divergenze che in famiglia e nei gruppi amici possono saltare fuori.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Favorite nuove associazioni e nuove collaborazioni. In amore puoi riavvicinarti ad una persona che per vari motivi si era allontanata o che tu avevi messo in discussione.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Puoi risolvere una pratica di lavoro piuttosto complicata, o di cercare di chiarire un rapporto che si è incrinato negli ultimi tempi. Oggi una buona intuizione può salvarti da un incidente diplomatico. Disputa con un Leone.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Qualche attrito nell’ambiente domestico, pianifica con diplomazia una discussione nell’ambito del lavoro. Polemiche da evitare.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
E’ una giornata interessante, se hai passato un brutto periodo ora hai bisogno di una situazione tranquilla. Alcuni sogni possono diventare realtà, l’impegno di lavoro è eccezionale.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Sarai aiutato da un grande fascino. Se una cosa non va bene parla oggi!
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Attenzione perché in questa giornata recuperi voglia di stare con gli altri e di divertirti; c’è chi, a malincuore e senza certezze, ha dovuto cambiare lavoro o per iniziare qualcosa di nuovo.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Nuovi impegni di lavoro portano successo alle iniziative; non scoraggiarti e cerca di puntare al meglio. Si può recuperare l’amore, favoriti anche gli incontri.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Ci sono problemi di lavoro che non è facile superare, è come se ti trovassi in un ambiente ostile. Questa giornata è strana, sembra che tante complicazioni rimaste ferme nel passato possano improvvisamente ritornare nella tua vita, ma t’invito a non discutere.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
E’ una giornata buona per il lavoro anche se ci sono tante cose da fare. Presto supererai una crisi in amore e ritroverai un dialogo con i familiari. Nuove passioni importanti.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
In famiglia, con qualche parente sarà necessario cercare di risolvere un problema economico, attenzione ad un ex. Oggi, in generale, il consiglio che devo darti è di non mettere troppa carne al fuoco, probabile che ci sia un po’ di nervosismo.