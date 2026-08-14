Meteo, le previsioni di venerdì 14 agosto 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – C’è l’alta pressione africana a comandare il tempo sull’Italia; la giornata sarà contrassegnata da un tempo nel complesso stabile e soleggiato quasi ovunque. Da segnalare soltanto i temporali pomeridiani sull’arco alpino occidentale, soprattutto di confine e inoltre anche sulla Sicilia sudorientale, più rari sulla Calabria interna. Mari calmi e anche caldi.

NORD

L’anticiclone subtropicale continua a comandare il tempo, pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di cielo sereno e soltanto occasionalmente poco nuvoloso. Soltanto sui confini alpini occidentali, nel corso del pomeriggio, potrebbero verificarsi alcuni veloci acquazzoni. Venti deboli e mari generalmente calmi e sempre molto caldi in superficie.

Temperature: Valori massimi attesi tra i 31 e i 37°C gradi su tutte le città.

CENTRO e SARDEGNA

L’alta pressione africana è protagonista del tempo sulle nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di atmosfera stabile, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si potrà vedere spesso sereno e solo raramente poco nuvoloso. Venti deboli da nord, mari calmi e anche caldi. Caldo intenso con punte di 38°C all’ombra.

Temperature: Valori massimi compresi tra i 30-31°C di Ancona e Campobasso e i 38°C di Firenze e Roma

SUD e SICILIA

La pressione è stabile sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo su gran parate dei settori dove il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Soltanto sulle zone interne della Sicilia sudorientale e più occasionalmente sui rilievi della Calabria potranno verificarsi alcuni veloci acquazzoni pomeridiani. Venti deboli, mari calmi e caldi.

Temperature: Valori massimi attesi tra i 30 e i 36 gradi su gran parte delle città.