Calcio, Nazionale a Spalletti? Si tratta sulla clausola del Napoli

ROMA – Poco più di 3,2 milioni di euro. Tanto vale la clausola attorno a cui gira il destino della Nazionale di calcio. Dopo le dimissioni di Roberto Mancini, in Figc è iniziata la caccia al nuovo Commissario tecnico che dovrà prendere per mano gli Azzurri a meno di un mese da due tappe fondamentali nel cammino di qualificazione agli Europei 2024 (il 9 settembre contro la Macedonia del Nord, il 12 contro l’Ucraina). Una ricerca che nel giro di poche ore si è concentrata su un unico nome, quello di Luciano Spalletti. L’ex tecnico del Napoli campione d’Italia è in cima alla lista e appare l’unico possibile candidato per la panchina azzurra (più staccato un possibile ritorno di Antonio Conte), dopo aver oltretutto dato il suo totale accordo all’operazione. Ma a frenare le trattative è, appunto, la clausola prevista nel contratto con il Napoli: lasciando in anticipo i partenopei, Spalletti ha firmato un accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis che in questo modo si è tutelato da un possibile nuovo incarico del tecnico per la prossima stagione. Né l’allenatore né la Federcalcio vorrebbero pagare la penale che, fanno notare però in molti, sarebbe comunque una clausola di non concorrenza dal momento che la Nazionale non può essere paragonata a un club. Tantomeno la Federcalcio ha mai pagato una società per ingaggiare un allenatore. Anche qui sono in corso valutazioni di carattere giuridico. Linea telefonica bollente, dunque, tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e De Laurentiis, per sbloccare l’arrivo di Spalletti e arrivare a strettissimo giro all’annuncio ufficiale. Ma tutto fa pensare che la fumata bianca non arriverà prima del weekend.

