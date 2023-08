Enzo Ferrari moriva 35 anni fa, Modena e Maranello ricordano il Drake

BOLOGNA – Un omaggio di Modena e Maranello alla memoria di Enzo Ferrari in occasione dei 35 anni della sua scomparsa avvenuta il 14 agosto del 1988. È il significato della breve cerimonia che si è svolta oggi, lunedì 14 agosto, al cimitero cittadino di San Cataldo dove il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e quello di Maranello Luigi Zironi hanno deposto una cesta di fiori sulla tomba del Drake. I due sindaci nel pomeriggio partecipano anche alla tradizionale messa commemorativa celebrata nella chiesa della parrocchia di San Biagio a Maranello in programma alle 19 che viene preceduta, alle 18.30, dalla deposizione di una corona al monumento dedicato a Enzo Ferrari e collocato di fianco al Municipio.

I due Comuni nell’estate dello scorso anno hanno collaborato, insieme a Emilia-Romagna Film Commission, con la produzione del film del regista Michael Mann dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari che, ambientato nel 1957, nei prossimi giorni sarà in concorso al Festival cinematografico di Venezia.

ANCHE IMOLA NON DIMENTICA IL DRAKE: STIMA E GRATITUDINE

Enzo Ferrari è stato “un genio che riuscì a trasformare per sempre l’automobilismo e il mondo del motorsport”. Anche Imola, dove si trova il circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari, non dimentica il Drake, scomparso il 14 agosto del 1988, 35 anni fa. “È stato un genio”, dice il sindaco di Imola Marco Panieri e la città “lo ricorda con affetto, stima e gratitudine. Per tutte le innovazioni, le idee, i progetti. E soprattutto per averci regalato un gioiello di storia e passione come l’autodromo, che ci rende orgogliosi, che ci emoziona e che porta Imola in tutto il mondo”.