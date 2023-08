Ostia criminale, dopo le 4 bombe giro di vite sui controlli

ROMA – Maggiori e più capillari controlli sul territorio già da oggi, poi un check tra 30 giorni con una nuova riunione del Comitato, probabilmente direttamente sul litorale, anche in vista dei grandi eventi previsti nei prossimi mesi a partire dai Mondiali di skateboard in calendario per ottobre. È questa la risposta arrivata stamattina da Palazzo Valentini, dove si è tenuta la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, per “un’analisi della situazione” e per “definire le più efficaci linee di intervento e le strategie d’azione” in seguito ai fatti di cronaca che nei giorni scorsi hanno interessato Ostia e il litorale romano. Presenti al vertice i rappresentanti provinciali delle forze dell’ordine, insieme a quelli di Città metropolitana, Roma Capitale e X Municipio.

Ad Ostia sono esplose quattro bombe carta in cinque giorni. Sono state colpite attività commerciali, in particolare ristoranti.



ONORATO: “RISPOSTA MOLTO FORTE DA STATO E ISTITUZIONI”

Per Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, “c’è stata innanzitutto una risposta molto forte da parte dello Stato e di tutte le istituzioni, anche del Comune di Roma e del sindaco Gualtieri. È l’ulteriore prova che sul litorale romano c’è la volontà di mantenere alta l’attenzione e la pressione, e allo stesso tempo da parte del Comune di mettere in campo grandi investimenti per una riqualificazione”. Per l’assessore, però, “mortifica che, dopo un anno in cui sul territorio sono arrivate grandi iniziative e forme di attrazione anche dal punto di vista comunicativo per dare un’immagine di Ostia diversa e molto più positiva, arrivino questi fatti che riportano il territorio sulle pagine dei giornali e in tv per motivi negativi. I cittadini, sia del litorale che di Roma, questo non lo meritano. L’attenzione rimane alta, alla fine vinceremo noi”.



In merito all’aumento dei controlli sul territorio stabilito dal Comitato, “tutte le forze dell’ordine, tra cui la Polizia locale, ormai da anni mantengono una grandissima tensione e faranno uno sforzo ancora maggiore, perché il litorale romano va assolutamente valorizzato e recuperato dopo almeno 15 anni di abbandono istituzionale”, ha sottolineato Onorato. “È evidente dai fatti che le attività commerciali siano quelle più colpite da questi ultimi eventi, dispiace perché il litorale romano in questi ultimi due anni sta vivendo un’estate molto positiva con tantissimi turisti, e non era neanche così scontato visto che non ha grandi infrastrutture alberghiere. Segnaliamo dei record, in perfetto trend con il resto di Roma: mai così tanti turisti e persone sul litorale e agli scavi di Ostia Antica”. Per l’assessore “piange davvero il cuore che questi cinque fatti, che non devono essere sottovalutati ma anzi sono super attenzionati, vadano a danneggiare un lavoro straordinario che vede tra gli altri l’arrivo del Giro d’Italia a Ostia, i Mondiali di skate che porteremo a ottobre e tanti fatti comunicativi che permettono anche di dare finalmente un nome diverso a Ostia”.



C’è la possibilità che i fondi Pnrr in arrivo su Ostia possano essere messi a rischio da questi episodi? “No, siamo molto concentrati e siamo convinti che questi soldi saranno utili sia per il recupero del lungomare, un tratto molto importante del quale verrà finalmente rifatto, sia per i tantissimi altri interventi previsti. Parliamo di centinaia di migliaia di euro, e sono convinto che a settembre il sindaco Gualtieri e il prefetto organizzeranno un momento sul territorio in cui si tornerà a parlare non soltanto di repressione, che è fondamentale, ma anche di proposta e di rinascita di Ostia, del suo litorale e del suo entroterra”, ha concluso Onorato.



MUNICIPIO X: “MAGGIOR PRESENZA STATO A TUTELA CITTADINI ONESTI”

Anche secondo Valentina Prodon, vicepresidente e assessore alla Transizione ecologica, Ambiente e Sport del X Municipio di Roma, “questo è stato un incontro fondamentale. Intanto per la tempestività, subito a ridosso di questi episodi che si sono verificati nel X Municipio tutte le forze dell’ordine si sono riunite e hanno stabilito sinergicamente, con un aumento dei controlli sul territorio, di non sottovalutare la situazione ma anzi di prenderla in mano sin da subito e fare in modo di dimostrare la vicinanza delle istituzioni e delle forze dell’ordine ai cittadini”. In merito ai fatti di cronaca, “ancora non c’è una vera e propria risposta per quanto riguarda la matrice di questi eventi, che potrebbero essere singoli quanto collegati tra loro. Sicuramente l’attenzione è massima, perché non bisogna sottovalutare nulla né lasciare nulla al caso”. La vicepresidente del Municipio del litorale è comunque soddisfatta: “Ci saranno maggiori controlli in tutto il territorio. Noi abbiamo sottolineato che quello di Ostia è un territorio vastissimo e, per alcuni aspetti, debole anche geograficamente. È complicato controllarlo tutto, ma noi abbiamo chiesto che ci sia maggior presenza delle istituzioni in maniera sinergica per tutti i cittadini onesti che rappresentano la parte migliore del nostro territorio”. Infine, ha concluso Prodon, “si è stabilito anche che tra circa un mese ci sarà un riaggiornamento di questo comitato, probabilmente proprio sul territorio di Ostia. Le istituzioni e le forze dell’ordine quindi ci sono, e sono sul territorio”.