ROMA – La Regione Siciliana dichiara lo stato di emergenza per Stromboli, isola delle Eolie colpita da un violento nubifragio, e chiede al Governo nazionale di fare lo stesso. “Ho convocato per il giorno di Ferragosto una apposita seduta straordinaria del governo regionale- dice il governatore Nello Musumeci- In attesa di ricevere una dettagliata relazione dal capo della Protezione civile siciliana Salvo Cocina, sono in contatto con i nostri dirigenti che coordinano il lavoro sull’isola. Un centinaio di volontari che, assieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, sono impegnati nella rimozione di fanghi e detriti e nel ripristino della viabilità. La delibera del governo regionale servirà anche ad avviare le procedure per chiedere i ristori a quanti hanno subito danni dalla calamità“.

