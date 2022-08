Sincro, Giorgio Minisini oro nel solo libero agli Europei di nuoto

(FOTO di Pasquale Mesiano / DBM

ROMA – Giorgio Minisini è medaglia d’oro nel solo libero di nuoto artistico agli Europei in corso a Roma. L’azzurro, nato proprio nella Capitale, ha chiuso la gara con un punteggio di 88.4667, davanti allo spagnolo Fernando Diaz Del Rio (83.3333). Terzo il francese Quentin Rakotomalala (78.0000).

Il 26enne bissa dunque il titolo continentale conquistato venerdì scorso nell’esercizio tecnico: per la prima volta un Europeo ha ospitato le gare assolute al maschile.

Foto di Pasquale Mesiano / DBM





“È stata una gara bella ma molto tosta, a fine esercizio è arrivata la botta ma il calore del pubblico è stato incredibile”, ha commentato Minisini ai microfoni di Raisport. “Se mi aspettavo di più nel punteggio? Io sono contento, non mi nascondo: il nostro obiettivo era arrivare a 90, la maggior parte dei giudici si è tenuta su quel livello ma ci sono stati anche degli 8. Però bisogna anche tenere conto che non possiamo essere giudicati secondo i parametri decisi per le gare femminili”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it