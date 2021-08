Covid, 7.188 nuovi casi e 34 morti. Scende il tasso di positività al 2,8%

ROMA – Nelle ultime 24 ore, il bollettino sul coronavirus fornito da Protezione Civile e Ministero della Salute ha registrato 7.188 nuovi casi in Italia, in calo di 221 unità rispetto a ieri, su 254.006 tamponi effettuati, portando così il tasso di positività al 2,8%. I decessi odierni sono 34, 11 meno di ieri. Aumentano di due unità i ricoveri nelle terapie intensiva (+37), per un totale di 372 posti letto occupati.