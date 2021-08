Quasi 7mila accessi all’Atelier des métiers di Aosta

AOSTA – Sono stati in totale, in quattro giorni, 6.892 gli ingressi al padiglione dell’Atelier des métiers, organizzato la scorsa settimana a contorno della Foire d’Été dell’artigianato valdostano di tradizione, ad Aosta. Da venerdì 6 agosto, l’accesso al padiglione era subordinato all’esibizione del Green pass, che veniva controllato all’ingresso dagli addetti dell’assessorato regionale allo Sviluppo economico. In media gli accessi sono stati oltre 1.700 al giorno, con picchi sabato, giorno della Foire, e domenica, con 1.948 ingressi. L’Atelier ospitava 41 artigiani professionisti: falegnami, scultori, intagliatori, fabbri, sellai, gioiellieri, tessitori.