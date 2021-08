Courmayeur-Monte Bianco e ritorno in 6 ore e 35′: nuovo record

COURMAYEUR (AOSTA) – Lo spagnolo Manuel Merillas ha segnato il nuovo record di salita e discesa al Monte Bianco dalla piazza abbé Joseph-Marie Herny di Courmayeur. Giovedì 12 agosto, partito alle 4, ha completato l’impresa in sei ore 35’32”, migliorando il precedente tempo di sei ore 43’52” segnato nel luglio 2015 dall’italiano Marco De Gasperi e il 6 ore 45’24” di Fabio Meraldi nel 1995. Merillas è arrivato in vetta al Bianco in quattro ore 15′, 2′ più di De Gasperi, ma in discesa ha recuperato lo svantaggio.