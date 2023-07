Tg Politico Parlamentare, edizione del 14 luglio 2023

IN ARRIVO 160 MILIONI PER RIQUALIFICARE I PICCOLI COMUNI

Sono in arrivo 160 milioni di euro in bandi per la riqualificazione dei piccoli Comuni italiani, ovvero quelli che hanno meno di cinquemila abitanti. Il governo metterà subito in campo 132 milioni della cifra complessiva, senza attingerli dal Pnrr. Nel presentare l’iniziativa, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha insistito sulla necessità di incoraggiare chi abita nelle comunità locali a restare dove è nato. I Comuni potranno presentare progetti singolarmente o in unione con altri, fino a un massimo di 700mila euro. “Metteremo in sicurezza le strutture strategiche”, promette Musumeci. Occhi puntati quindi su scuole, ospedali, municipi e caserme, ovvero gli edifici che non dovrebbero mai crollare in caso di terremoto.

DIGITALE, AL VIA COLLABORAZIONE GOVERNO-REGIONI

Promuovere una stretta collaborazione su innovazione tecnologica e digitalizzazione tra Governo, Regioni e Province autonome. E’ l’obiettivo dell’accordo firmato questa mattina dal Sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, e dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga. La sinergia rientra nella volontà da parte del governo di valorizzare in maniera sinergica le risorse del Pnrr e dei fondi strutturali della programmazione 2021-2027. “L’accordo segna un passo in avanti importante per accelerare il processo di digitalizzazione del Paese”, afferma Fedriga. Secondo Butti, la trasformazione digitale del Paese “è una sfida che non possiamo permetterci di perdere”.

MIGRANTI, 11 BAMBINI MORTI A SETTIMANA NEL MEDITERRANEO CENTRALE

Almeno 289 bambini sono morti o scomparsi quest’anno cercando di attraversare la pericolosa rotta migratoria del Mediterraneo centrale dal Nord Africa all’Europa. Vale a dire circa 11 bambini morti o scomparsi ogni settimana in cerca di sicurezza, pace e migliori opportunità. Lo riferisce l’Unicef, secondo cui dal 2018 sono circa 1.500 i bambini morti o dispersi in queste circostanze. In tutto, queste vittime corrispondono al 20% del dato complessivo sui decessi. “Troppi bambini si imbarcano sulle coste del Mediterraneo – ha dichiarato il direttore generale dell’Unicef, Catherine Russell – è un chiaro segnale che bisogna fare di più per creare percorsi sicuri e legali per l’accesso dei bambini al diritto d’asilo”.

ISTAT: TONFO DELL’IMPORT A MAGGIO, GIÙ ANCHE L’EXPORT

Cala l’export a maggio, con una diminuzione che riguarda la sola area Ue ed è dovuta in particolare alle minori vendite di beni strumentali. L’import, dopo l’aumento di aprile, torna invece a diminuire su base mensile a causa soprattutto della riduzione degli acquisti di energia. A rilevarlo è l’Istat, che sottolinea come su base annua, dopo la battuta di arresto di aprile, l’export torni a crescere trainato dalle vendite sui mercati extra Unione Europea. L’import, invece, segna per il terzo mese consecutivo una flessione, spiegata per quasi due terzi dalla caduta degli acquisti di gas naturale e petrolio greggio dalla Russia e dai Paesi esportatori di petrolio