Altaroma, ecco il progetto attivista e progressista di Effei

ROMA – Una prima volta alla Roma Fashion Week, negli spazi di Showcase, per EFFEI, un progetto di moda attivista e progressista che vuole esprimere attraverso le sue collezioni il valore del multiculturalismo. “Wearing cultures è il motto del brand che vuole raccontare la diversità culturale“, spiega all’Agenzia Dire Aurora Circelli, founder e direttrice creativa di EFFEI. I tessuti utilizzati sono realizzati localmente mediante antiche tecniche artigianali favorendo così l’implementazione di molte economie locali e le preservazioni delle loro tradizioni tessili.

Cotone organico, tinture naturali, ricamo a mano sono i protagonisti della ‘Journey Collection’. “La collezione- continua la direttrice creativa- è composta da gilet e pochette in abbinato, perché il nostro obiettivo è raccontare la bellezza del viaggiare. Quando si è fuori quello che serve è un oggetto che ci possa coprire e ricordare da dove siamo partiti, e un piccolo oggetto come la borsa per riempirla dei nostri ricordi”.

EFFEI risponde ai bisogni di un consumatore attento a un prodotto sostenibile sia dal punto di vista ambientale che sociale. Materiali pregiati e realizzazioni sartoriali rendono ogni capo unico e speciale, grazie alla produzione di piccole collezioni.

