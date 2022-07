Tg Cultura, edizione del 14 luglio 2022

FEDERCULTURE: SETTORE TRAVOLTO DALLA CRISI PANDEMICA

Secondo il XVIII Rapporto Federculture, la pandemia ha travolto il mondo della cultura in tutti i suoi ambiti, tanto che tra il 2019 e il 2021 tutti i settori hanno registrano veri e propri crolli della partecipazione: -81% cinema, -85% teatro, -72% musei, -82% concerti. “E’ necessario un intervento drastico e incisivo per la ripresa del consumo e della partecipazione culturale delle famiglie, anche con provvedimenti di emergenza come la detrazione fiscale dei titoli di ingresso a mostre, concerti, cinema”, ha detto il presidente di Federculture, Andrea Cancellato.

ROMA, LA FONDAZIONE CSC ACQUISTA IL CINEMA FIAMMA

La Fondazione Centro sperimentale per la cinematografia ha acquistato il Fiamma grazie ai fondi del Pnrr. Lo storico cinema di Roma riaprirà a fine 2023 e sarà dotato di due sale per le proiezioni, una caffetteria e anche un’aula studio, oltre a un punto mediateca e un corner della Biblioteca. “È un bel segnale”, ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, secondo il quale per contrastare la crisi delle sale “bisogna puntare sull’innovazione e la modernizzazione”.

IL MONDO FESTEGGIA 50 ANNI DALLA SCOPERTA DEI BRONZI DI RIACE

A 50 anni dalla loro scoperta, i Bronzi di Riace ritrovano i loro colori originali. Una copia perfetta in bronzo della testa della statua del guerriero A, realizzata con l’ausilio di nuove e sofisticate tecnologie, mostra infatti la sua cromia originaria, esente cioè dagli effetti del tempo e dell’ossidazione. La straordinaria copia è esposta alla mostra ‘Chroma Ancient Sculpture in Color’, inaugurata lo scorso 5 luglio al Metropolitan Museum di New York.

A VOLTERRA LA MOSTRA ‘FATAL ERROR’ DI GIANNI LUCCHESI

Dal 15 luglio al 30 settembre, a Volterra, Prima Città Toscana della Cultura 2022, va in scena ‘Fatal error’, l’ultima mostra dell’artista toscano Gianni Lucchesi. Allestita alla Pinacoteca di Palazzo Minucci Solaini, l’esposizione conduce il visitatore dentro la propria, per lo più inconsapevole, dissociazione. ‘Fatal error’, infatti, è il crash inaspettato che offre l’opportunità di guardarsi indietro e così anche di guardare avanti, di perdere l’equilibrio da tante prospettive diverse, riconoscendo le proprie distorsioni quotidiane.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it