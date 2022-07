Pubblica amministrazione e Google Analytics, dopo lo stop cosa fare? Gli esperti rispondono

ROMA – Prima l’exploit della comunità di attivisti MonitorPa, che ha indirizzato quasi 8mila Pec ad altrettante amministrazioni dal Nord al Sud intimando di abbandonare Google Analytics, pena segnalazione al Garante. Poi l’Autorità stessa che con un colpo di scena dichiara illegale lo strumento di analisi in quanto residente oltreoceano, dove i dati secondo il Gdpr non possono viaggiare. Nel mezzo un vuoto di certezze e tante diverse interpretazioni. Eppure una lettura chiara è possibile e necessaria in un Paese che sullo slancio della digitalizzazione non può permettersi di inciampare.

Per questo motivo due grandi esperti di diritto dell’informatica, l’avvocato e presidente di Anorc Professioni Andrea Lisi e l’avvocato e presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati (IIP) Luca Bolognini, daranno vita al confronto dal titolo ‘Divieto di trasferimento dei dati all’estero: una riflessione sull’astrattismo della giurisprudenza europea‘ il 19 luglio alle ore 15:30. L’evento sarà diffuso in diretta streaming sulla piattaforma DIGEAT PLUS (www.digeat.it) con accesso gratuito.

“Sarà un talk- scrivono i promotori- per fare chiarezza sugli ultimi avvenimenti legati a Google analytics e al trasferimento dei dati extra UE. In questi mesi, si è detto tutto e il contrario di tutto, in un susseguirsi di pareri e opinioni legal-tecniche, giudicate adeguate da un Paese e inadeguate dall’altro, e viceversa, e con mille sfumature, in prospettiva soggettiva, sovraccaricata e preoccupata da oneri valutativi su questioni assai più grandi di titolari e responsabili e avvocati e informatici. Non ultimo, varie Autorità nazionali per la protezione dei dati personali hanno messo a segno interventi decisivi per il futuro della privacy europea. Alla luce di queste novità, come dovrebbero comportarsi tutti i Titolari del trattamento, pubblici e privati? Cittadini, imprenditori, professionisti sono chiamati ad analisi degne della migliore intelligence”.

