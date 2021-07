Nove positivi sul volo Malta-Pescara: tutti in isolamento, pure quelli con il Green pass

ROMA – Isolamento fiduciario di 14 giorni per tutti i 70 passeggeri atterrati con il volo Malta-Pescara: anche quelli con Green Pass perché considerati contatti stretti delle 9 persone risultate positive al tampone. A tampone sono state sottoposte 65 persone: cinque quelle che, proprio perché in possesso di Green Pass, hanno rifiutato il test. I nove positivi sono tutti giovani, asintomatici o paucisintomacici. È il risultato del servizio di screening disposto due giorni fa, e avviato proprio ieri pomeriggio sul volo Malta-Pescara, con ordinanza del presidente della Regione Marco Marsilio e voluto dal referente regionale per le emergenze Alberto Albani, che impone il tampone a tutti coloro che arrivano a Pescara da Malta, Regno Unito e Spagna.