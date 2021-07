Scritte proiettate sui monumenti di Roma per dire no agli accordi con la Libia

ROMA – “Abbiamo illuminato Roma con il NO alla cooperazione con la #Libia. A un giorno dal voto in Parlamento #SeaWatch ha proiettato questo messaggio dal Colosseo a Piramide fino alla Farnesina. No agli accordi con chi tortura e uccide. #nonsonodaccordo #NienteAccordiConLaLibia”.

Così in un tweet l’ong Sea-Watch Italy, in merito alla votazione sul rinnovo delle missioni internazionali dell’Italia, tra cui rientra anche il sostegno alla Guardia costiera libica, molto contestato dalle associazioni per i diritti dei migranti.

LEGGI ANCHE: Migranti, fermo amministrativo per la Sea Eye