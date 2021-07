Turisti ‘high spender’ in Liguria: pronti a sborsare 60.000 euro per una villa a Portofino

GENOVA – Arrivare a spendere anche 60.000 euro per un mese di vacanza? Purché il prezzo valga una sistemazione in un immobile di pregio, la piscina, la privacy, il posto barca, il personale di servizio 7 giorni su 7 e l’accesso diretto al mare. Ecco, per soluzioni con queste caratteristiche gli high spender sono pronti a mettere mano al portafoglio e tirare fuori anche 60.000 euro per un mese di vacanza. Dove? Ad esempio in Liguria. Lo ha appurato la rete di agenzie Santandrea Luxury Houses, ramo del Gruppo Gabetti specializzato negli immobili di lusso, e Gabetti Short Rent, società del gruppo quotata all’Aim che si occupa di affitti brevi con particolare attenzione agli immobili di pregio.

“Anche per la stagione estiva 2021 stiamo riscontrando dinamicità nel mercato delle seconde case– spiega in una nota Cristiano Tommasini, relationship manager Gabetti Property Solutions Liguria– tra i molteplici interventi sulle reti infrastrutturali e i nuovi investitori pronti a investire sul territorio, la Liguria conferma il suo appeal sia per chi cerca una seconda casa, sia per chi è interessato alla locazione turistica. Oltre alle sempre più ambite location top di Portofino e Santa Margherita Ligure, sono molto richieste anche soluzioni in località più piccole, ma vicine ai principali centri dove l’offerta è di qualità e in contesti più tranquilli”.

Tra le località più gettonate dunque Portofino e Santa Margherita Ligure, seguono Zoagli, Camogli e la zona costiera di Rapallo, poi le località di San Michele di Pagana e Paraggi. Qui il cliente tipo per l’acquisto di una seconda casa proviene prevalentemente da Lombardia e Piemonte, mentre chi arriva dall’Emilia-Romagna (in particolare dalle provincie di Parma e Piacenza) è più orientato verso i territori delle Cinque Terre.

Anche per quanto riguarda le richieste in locazione per il periodo estivo, in Liguria il cliente tipo quest’anno proviene per il 70% dalla Lombardia. Sia per l’acquisto sia per la locazione, si conferma anche per il 2021 la prevalenza di un mercato italiano rispetto a quello straniero, che copre un 20% del totale.

Emiliano Di Bartolo, ad di Gabetti Short Rent, spiega che “nel 2021 prosegue il boom di richieste di ville da affittare e non mancano le richieste di appartamenti. La stagione è molto similare alla precedente sotto tutti gli aspetti, anche se in realtà nelle località esclusive di Portofino e Santa Margherita Ligure i canoni sono cresciuti rispetto allo scorso anno. Il cliente tipo è la famiglia con amici disposta a spendere anche 20.000 euro a settimana per una villa di 10 posti letto”. Per la locazione turistica, accanto alle sempre richieste zone centrali, sono preferite soluzioni in contesti più esterni se dotate di ampi spazi all’aperto, piscina o jacuzzi e dalle quali si può godere di vista panoramica.

A Portofino si confermano molto richieste per la locazione ville con piscina sebbene l’offerta sia scarsa. A luglio e agosto si registrano i canoni più elevati della zona, con valori in aumento rispetto allo scorso anno, anche sui 20.000 euro a settimana in cui sono inclusi servizi come, ad esempio, il personale, lo chef e l’ormeggio barca. Per questo tipo di immobili, il cliente per la locazione è generalmente la famiglia alla ricerca di una villa di 10-12 posti letto complessivi per invitare anche gli amici. Per soluzioni in appartamento si è, invece, intorno ai 3-4.500 euro a settimana.

A Santa Margherita Ligure, sempre per ville con piscina, i canoni settimanali sono intorno ai 13.000 euro a settimana, mentre per gli appartamenti siamo circa a 1.500-2000 euro a settimana.

Chi è alla ricerca di soluzioni in appartamento, sia per la compravendita sia per la locazione, continua il report di Santandrea, preferisce immobili vista mare, di quattro-sei posti letto, dotati di posto auto e in prossimità di negozi, servizi e spiagge attrezzate. C’è poi “molta attenzione verso la dotazione wi-fi per poter lavorare da remoto“.

Per la compravendita i top prices si registrano a Portofino. Quotazioni lievemente inferiori per Santa Margherita Ligure, dove la richiesta è di 10-12.000 euro al metro quadrato e per una villa di recente costruzione in prima collina sui 10.000 euro al metro quadro. Preferiti immobili già ristrutturati o in buono stato, che assumono valore aggiunto se opportunamente arredati.