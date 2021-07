Rifiuta di vaccinarsi, medico sospeso a Brindisi

BARI – “L’Ordine non ha fatto altro che prendere atto della parte istruttoria completata dalla Asl che ha sospeso il collega. La delibera è stata assunta alla unanimità da parte dei componenti del consiglio direttivo“. È quanto dichiara alla Dire Arturo Oliva, presidente dell’ordine dei medici di Brindisi, sulla sospensione di un medico che ha deciso di non sottoporsi a vaccinazione anti covid.

“Noi siamo stati costretti a sospenderlo ex legge secondo quanto prevede il comma 7 della legge 76 del 2021”, specifica e aggiunge: “L’ordine non ha margini discrezionali secondo quanto previsto dalla norma”. Il medico, di cui “non posso fornire riferimenti su specializzazione né sull’età”, resterà sospeso “fino a quando non si sottoporrà a vaccinazione e comunque non oltre il prossimo 31 dicembre”. Ci sono altre tre posizioni “al vaglio della Asl e di conseguenza attendiamo il completamento dell’istruttoria”, conclude.