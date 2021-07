Il Senato boccia le questioni sospensive sul ddl Zan per un voto

ROMA – Le questioni sospensive presentate in Senato sul ddl Zan non sono state approvate dall’Aula: 136 voti contrari e 135 favorevoli.

Le richieste di sospensiva erano tre: due di Forza Italia (una a firma Bernini, Caliendo, Vitali, Pagano, Schifani, Fazzone, e una a firma di Malan), una della Lega a firma Romeo.

BONETTI: “IL DDL ZAN NON HA NUMERO CERTI, NON REGGE AL VOTO SEGRETO”

“Italia viva ha volontà di mettere in campo strumento della politica e democrazia, del dialogo perché le leggi vengano approvate“. Così la ministra Elena Bonetti a Rai News24, parla del ddl Zan. Bonetti osserva che il testo, alla luce della votazione di ieri in Senato sulle pregiudiziali di costituzionalità, “non ha numeri certi per essere approvata, non regge al voto segreto“.