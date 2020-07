Parte a Padova ‘Ecofuturo festival 2020’

ROMA – Torna da oggi il Festival delle Ecotecnologie Ecofuturo. L’evento si svolgerà nel Fenice Green Energy Park di Padova fino al 18 luglio. Obiettivo: fare il punto sulla ripartenza economica abbinata alla sostenibilità ambientale. Si tratta della settima edizione del festival ideato da Jacopo Fo, Fabio Roggiolani e Michele Dotti. Previsti incontri dal vivo e in streaming tra politici, ricercatori, esperti e rappresentanti della società civile che si confronteranno su vari temi: ecobonus 110%, autostrade del mare, mobilità sostenibile, economia circolare dei rifiuti, liberalizzazione delle rinnovabili, biosfera, batteri idrogenanti e biometano. Previsti gli interventi del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, del sottosegretario alla Pubblica Istruzione Giuseppe De Cristofaro e del ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Il festival si terrà dal vivo, nella massima sicurezza, seguendo le disposizioni ministeriali e assicurando la sanificazione degli ambienti.

Nel frattempo è uscito online il secondo numero per il 2020 di EcoFuturo Magazine, la rivista dedicata alle innovazioni ecotecnologiche creata dal gruppo fondatore del Festival Ecofuturo, di cui è direttore editoriale e responsabile proprio Dotti. All’interno l’intervista a Elly Schlein dal titolo ‘Ecologia coraggiosa’, ‘Mobilità sostenibile’ con Maurizio Fauri, ‘Meno burocrazia per far decollare le rinnovabili’ con Fabio Roggiolani.

CLICCA QUI PER LEGGERE GRATUITAMENTE LA RIVISTA