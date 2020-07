Dal 20 luglio a Napoli multe notificate direttamente a casa da 38 nuovi messi

NAPOLI – Dal prossimo lunedi’ 20 luglio, il Comune di Napoli procedera’ alla notifica delle multe stradali coadiuvato da nuovi messi. Sono stati nominati 38 messi appositamente formati che effettueranno le notifiche delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada e ai Regolamenti comunali direttamente a casa dei cittadini.

Con questa operazione, palazzo San Giacomo punta ad incrementare l’attuale trend di notifica delle sanzioni amministrative, oggi pari al 78,68% (media degli ultimi 3 anni), per raggiungere un tetto non inferiore all’85% di notifiche effettuate.



I messi saranno avranno un tesserino di riconoscimento riportante il logo del Comune di Napoli, con una fotografia e con l’indicazione del provvedimento del Dirigente del Comune che ha provveduto alla nomina. L’abbigliamento da lavoro sara’ altrettanto riconoscibile dalla presenza del logo dell’Amministrazione e della Soes Spa, (mandante del Raggruppamento temporaneo di imprese dell’appalto) societa’ affidataria del nuovo servizio di gestione del sistema sanzionatorio che ha provveduto all’assunzione delle 38 unita’ per il Comune di Napoli. Il servizio di notifica tramite i messi e’ la prima esperienza nell’ambito di appalto affidato a soggetti terzi dopo la gara pubblica che il Comune di Napoli ha attivato per le proprie funzioni amministrative. I messi provvederanno esclusivamente alla notifica degli atti amministrativi. I cittadini potranno ritirare i plichi non recapitati per assenza temporanea nella propria abitazione presso una delle sedi comunali indicate nell’avviso lasciato dal messo all’indirizzo del destinatario.



Le sedi del ritiro, suddivise territorialmente, sono tre: la sede centrale della Casa comunale in Piazza Municipio (Palazzo San Giacomo), la sede del servizio Gestione sanzioni amministrative in Via Pietro Raimondi 19 e la sede della Municipalita’ 10 Bagnoli-Fuorigrotta in Via Acate 65.