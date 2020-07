Tg Musica, edizione del 14 luglio 2020

L’ASCOLTO DEL RAP IN ITALIA È CRESCIUTO DEL 40%

Il rap in Italia è diventato il nuovo pop. A testimoniare la portata ormai mainstream del genere sono i dati rilasciati da Spotify sul consumo in streaming della musica hip hop. Negli ultimi tre anni si è assistito a incremento del 40%. Un aumento di otto volte superiore a quello registrato a livello globale dove si è passati dal 22,9% al 24,1%. Le motivazioni di tale risultato le spiega Melanie Perejo di Spotify: “Attraverso un vocabolario specifico e la capacità di parlare di attualità e di questioni sociali, il rap si è imposto come il genere con cui i giovani si identificano perché è vicino alla loro realtà”

BIAGIO ANTONACCI CANTA BATTIATO PER I LOVE MY RADIO

Biagio Antonacci è il nuovo protagonista della serie di cover realizzate per I love my radio, il sondaggio lanciato dalle radio unite per votare la migliore canzone italiana di sempre. Il cantautore interpreta ‘Centro di gravità permanente’, capolavoro di Franco Battiato. Il brano, in rotazione per tutta la settimana, è il settimo reinterpretato da artisti nostrani per il progetto. Arriva, infatti, dopo le cover di Negramaro, Elisa, Mengoni, Nannini e Ramazzotti. Per votare il singolo più bello di sempre c’è tempo fino al 31 luglio sul sito di I love my radio

GIGI D’ALESSIO TRA LATIN POP E RAP NEL NUOVO SINGOLO

Gigi D’Alessio torna con un brano che farà ballare i suoi fan. Il cantautore napoletano pubblica ‘Como suena el Corazon’, un singolo liberatorio e scanzonato per celebrare la vita e la libertà dopo i difficili mesi di lockdown. D’Alessio ci riprova con le sonorità latine, che questa volta arricchisce con influenze hip hop grazie alla collaborazione nel brano del rapper Clementino. Il singolo, che già si candida a tormentone estivo, è su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica dal 17 luglio

ANCHE ELODIE NELLA LINE UP DI INDIEGENO FEST 2020

Elodie si aggiunge alla line up di Indiegeno Fest 2020, il festival in programma anche quest’anno nel comune di Patti, in provincia di Messina, ma in versione ridotta. Due le date, infatti, che animeranno la location: il 4 e il 5 agosto. Ad aprire, all’alba del primo giorno, ci sarà Diodato. Elodie si esibirà, invece, la sera del 5 agosto. Indiegeno Fest dà spazio, però, soprattutto agli emergenti. Nel corso delle due serate sul palco Any Other, progetto di Adele Altro; il cantautore Brando Madonia e Blank, giovanissima artista tra emo rap e urban pop.