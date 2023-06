Si apre a Bari il congresso nazionale Icar su Aids e malattie sessualmente trasmissibili

ROMA – Si è aperta a Bari presso l’Università degli Studi Aldo Moro la 15a edizione del Congresso ICAR – Italian Conference on AIDS and Antiviral Research , punto di riferimento per la comunità scientifica in tema di HIV-AIDS, Epatiti, Infezioni Sessualmente Trasmissibili e virali. ICAR è organizzato sotto l’egida della SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, delle maggiori società scientifiche di area infettivologica e virologica e del mondo della Community. I presidenti sono la Prof.ssa Francesca Ceccherini Silberstein, Professore Associato di Microbiologia e Microbiologia Clinica, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Michele Formisano, vicepresidente nazionale NPS Italia e Presidente NPS Puglia; il Prof. Sergio Lo Caputo, Professore Associato di Malattie Infettive, Università di Foggia; la Prof.ssa Annalisa Saracino, Professore Ordinario di Malattie Infettive e Tropicali, Università degli Studi di Bari.

RICERCA, PREMI, SCUOLE

Alla XV edizione del Congresso ICAR sono presenti oltre mille tra specialisti e clinici, giovani ricercatori, infermieri, operatori nel sociale, volontari delle associazioni pazienti. Sono giunti ben 520 abstract, record assoluto nella storia di ICAR, mentre per il concorso RaccontART, dove i giovani raccontano la prevenzione, vi sono ben 120 lavori: chiari segni di come dopo la pandemia sia emersa una volontà generale di riprendere la ricerca, di informarsi, di stimolare la comunità scientifica.

L’ambito formativo sarà valorizzato anche dall’assegnazione dei premi ai giovani ricercatori italiani con gli ICAR-CROI Awards, gli Scientific Committee Awards e i SIMIT Special Awards. Uno slancio ripreso dal titolo di ICAR “Dalla prevenzione alla cura: pronti per nuove sfide”. Tra i temi scientifici affrontati, oltre ad HIV/AIDS, anche SARS-CoV-2, epatiti, infezioni sessualmente trasmesse, infezioni emergenti, vaccini, infezioni nell’immunocompromesso, ma anche argomenti nuovi, come la salute delle persone transgender.





I TEST IN PIAZZA UMBERTO I E UNA REGATA PER SENSIBILIZZARE LA CITTADINANZA

ICAR dà anche la possibilità di effettuare gratuitamente il test per HIV, HCV e Sifilide: i test salivari e capillari, rapidi e gratuiti, saranno disponibili per tutta la cittadinanza presso la Fontana Giardini in piazza Umberto I (adiacente alla sede congressuale) il 14 giugno dalle 16 alle 20, il 15 giugno dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 20, il 16 giugno dalle 11 alle 18. Il test è gratuito, affidabile e richiede pochi minuti. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di Medici con l’Africa Cuamm e di Cama Lila. Inoltre, il pomeriggio di giovedì 15, dalle 18.30 alle 20.30, sul lungomare di Bari ci sarà la manifestazione “Non buttiamoci a mare”, organizzata da ANLAIDS Puglia, con una regata di dragon boat tra squadre composte da clinici, giovani ricercatori, membri della Community e rappresentanti delle aziende farmaceutiche.



“UNA STORIA POSITIVA”, LA MOSTRA CONTRO LO STIGMA

Tra le iniziative di quest’anno vi è la mostra “Una Storia Positiva”, con le opere del fotografo documentarista Simone Cerio dedicate all’inclusione in contrapposizione allo stigma. Si tiene all’ex Palazzo delle Poste, in Piazza Cesare Battisti; alcune postazioni dotate di QR code dislocate in città condurranno verso la sede centrale. La mostra è stata presentata con una conferenza stampa il 14 giugno presso l’aula Alessandro Leogrande, Centro Polifunzionale Studenti dell’ex Palazzo delle Poste. Insieme a Cerio e ai Presidenti ICAR, è intervenuta Ines Pierucci, Assessora alla cultura del Comune di Bari, con la moderazione della giornalista Silvia Dipinto.