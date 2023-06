I Negramaro live a Roma sotto la pioggia festeggiano 20 anni di carriera e ricordano Francesco Nuti

ROMA – Vent’anni di carriera e non sentirli. I Negramaro continuano a infiammare le platee di tutta Italia e sul palco sembrano non essere invecchiati di neanche un giorno. Anzi, se possibile, sembrano più in forma che mai.

È questa la magia messa in campo da Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea Mariano e Andrea De Rocco nei concerti che celebrano i 20 anni di attività, quelli dell’N20 Tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends&Partners.

CONCERTO SOTTO LA PIOGGIA

Dopo la data zero al Parco della Pace di Servigliano, la band ieri si è esibita alle Terme di Caracalla di Roma, nella prima di tre date nella Capitale. Un concerto sotto la pioggia battente per il violento temporale che si è abbattuto nella città. E Giuliano ha ringraziato più volte il suo pubblico, che – attrezzatissimo per le condizioni meteo – è rimasto sotto l’acqua fino alla fine. A coprire il gruppo e gli strumenti dei gazebo bianchi che, però, non hanno vincolato l’energia di Giuliano e soci.

LA SCALETTA

L’apertura è stata affidata a “Fino all’imbrunire”, singolo del 2017 estratto da “Amore che torni”. In scaletta i brani più celebri del gruppo, in un viaggio all’indietro nei successi dei Negramaro. Immancabili “Parlami d’amore”, “Solo 3 min”, “Mentre tutto scorre”, “Estate”, “Via le mani dagli occhi” e “Meravigliso”. E ancora: “La prima volta”, “Ora ti canto il mare”, “Contatto”.

LA DEDICA A FRANCESCO NUTI

Quasi a fine concerto la dedica a Francesco Nuti con “Una canzone piccola per una persona che è andata via in un giorno sbagliato”, culminata con la citazione di “Puppe a pera”, uno dei brani più noti dell’attore morto il 12 giugno. Tanti gli ospiti vip in platea: da Cristiano Caccamo a Maria De Biase e Corrado Nuzzo.

LE ALTRE DATE DEL TOUR

Il tour dei Negramaro proseguirà a Roma stasera e il 16 giugno alle Terme di Caracalla, per proseguire poi il 19, 21 e 22 luglio al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre all’Arena di Verona.

Il 12 agosto il concertone a casa, a Lecce: il gruppo farà una grande festa – unica data in Puglia – all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina. Ad alternarsi sul palco insieme ai Negramaro gli amici che hanno accompagnato viaggio artistico della band: Elisa, Fiorella Mannoia, Madame, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello.