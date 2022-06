Meloni attacca il Pd: “Gli italiani non si bevono più le vostre idiozie”

ROMA – “Puntuale come un orologio, all’indomani delle elezioni amministrative di fatto vinte da un centrodestra trainato da Fratelli d’Italia, riparte l’armamentario ideologico del Pd. Riparte con l’accusa a Fdi di essere un movimento impresentabile, che fa paura, xenofobo, fascista, e chi più ne ha più ne metta. Ho letto dichiarazioni deliranti di metà del Pd che già sta preparando la prossima campagna elettorale”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook.

“La responsabile Esteri del Pd (Lia Quartapelle, ndr) ci accusa di essere ‘sostenuti finanziariamente dalla Russia‘. Quartapelle parla in riferimento a un mio intervento di ‘rantoli’, che per il vocabolario è ‘il respiro tipico degli agonizzanti’. Pretendo di sapere da Enrico Letta se condivide queste affermazioni”, attacca la leader di Fdi.

Meloni prosegue: “Non so se il suo sia un augurio o se lei faccia riferimento a una forza politicamente organizzante, perché in questo caso le ricordo che Fdi è tutt’altro che agonizzante e continua a crescere nel consenso tra i cittadini“.

Poi l’affondo contro i dem: “E sapete perché, amici del Pd? Perché le vostre idiozie non se le bevono più. Perché gli italiani hanno capito che c’è un partito che difende i loro interessi mentre ce ne sono altri che difendono quelli del partito stesso, quando va bene“.

Per Meloni, questa situazione “peggiorerà con la campagna elettorale, man mano che si avvicinerà il voto delle elezioni politiche, ma noi non abbiamo paura. Continueranno imperterriti nel loro disperato tentativo di fermarci, ma finché gli italiani saranno con noi non l’avranno vinta. Perché non esiste potere più forte del popolo italiano”.

Infine, la presidente di Fdi dichiara: “Quartapelle in queste deliranti dichiarazioni dice che noi faremmo parte di un’internazionale di destra sostenuta finanziariamente dalla Russia. Mi aspetto che dia sostanza a questa accusa gravissima: dica a cosa fa riferimento o dovrà dirlo ai giudici della giustizia italiana”.

LA REPLICA DI QUARTAPELLE: “MAI DETTO CHE FDI PRENDE SOLDI RUSSI”

“Nessuno accusa FdI di prendere finanziamenti dai russi. Giorgia Meloni è stata seria sul rischio di interferenze straniere nel nostro dibattito nazionale. Sorprende però che copi da Salvini l’istinto a buttarla in caciara su un tema che ha a che fare con la nostra sovranità“. Lo dice Lia Quartapelle, responsabile Pd Europa, Affari internazionali e cooperazione allo sviluppo rispondendo a Giorgia Meloni.

“Meloni – continua Quartapelle – sa bene che la rete che ha sostenuto e diffuso il messaggio di Vox, e in particolare l’associazione HazteOir, fa parte di una galassia ambigua legata da un lato all’Alt Right americana di destra e dall’altra ad alcuni oligarchi russi che animano il World Congress of Families. E sa bene che anche lei sta diffondendo quelle parole”.

